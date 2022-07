"Nichts Konstruiertes": Pongracic verpasst auch das Trainingslager

Mit Spannung war die Rückkehr von Marin Pongracic zum VfL Wolfsburg erwartet worden - noch aber ist der bei den Niedersachsen in Ungnade gefallene Kroate nicht ins Training eingestiegen. Und: Krankheitsbedingt wird der 24-Jährige auch das Trainingslager in Österreich verpassen.

Beim Mannschaftsfoto am Mittwoch fehlte er ebenso wie schon die Tage zuvor auf dem Trainingsplatz. Eigentlich sollte Marin Pongracic am vergangenen Freitag nach seiner Leihe an Borussia Dortmund zurück sein beim VfL Wolfsburg, jedoch verzögert sich das Comeback des Verteidigers weiterhin. Und klar ist auch schon jetzt, dass der zuletzt laut Trainer Niko Kovac kranke Kroate nicht mit ins Trainingslager im österreichischen Seefeld reist, das am Freitag beginnt.

Dass angesichts der Vorgeschichte - Pongracic hat den VfL verklagt und fordert Prämien in Höhe von 250.000 Euro, der Klub wiederum hat wegen negativer Äußerungen des Spielers Widerklage erhoben und fordert eine Vertragsstrafe von 85.000 Euro - Zweifel am Wahrheitsgehalt der Begründung für das Fehlen des Spielers aufkommen, ist naheliegend.

VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke aber versichert: "Marin ist erkrankt, das wird etwas länger dauern. Das mutet vielleicht eigenartig an, ist aber nichts Konstruiertes." Einerseits erleichtert dieser Umstand den Start von Neu-Trainer Kovac, Pongracic ist schließlich ein potenzieller Störfaktor und bei den Fans unten durch, andererseits hilft die lange Trainingspause auch nicht dabei, den Spieler (Vertrag bis 2024) für einen Verkauf möglichst attraktiv ins Schaufenster zu stellen.

Wie geht es weiter? "Wir müssen schauen"

"Es ist etwas kompliziert und nun sicher unglücklich gelaufen", sagt Schmadtke und spricht von einer "schwierigen Konstellation". Die der VfL lieber heute als morgen lösen möchte. "Wir müssen schauen", so der Manager, "wie es weitergeht".

Klar ist schon jetzt: Es bleibt spannend zu beobachten, wann und wie es weitergeht im Fall Pongracic. Der für den 9. Juni angesetzte Kammertermin vor dem Arbeitsgericht Braunschweig war zuletzt abgesagt worden, weil beide Seiten eine außergerichtliche Einigung anstreben.