"Nichts hat sich geändert": Love macht weiter, wo Rodgers bei den Packers aufgehört hat

Dass die Green Bay Packers bei Duellen mit den Chicago Bears in der jüngeren Vergangenheit sehr gut aussehen, hat gewissermaßen Tradition. An diesem Sonntag war der 38:20-Erfolg aber doch eine Spur besonderer.

207-mal hat es die älteste Rivalität zwischen den Chicago Bears und den Green Bay Packers (Bilanz 95 zu 106 Siegen bei sechs Remis) bereits gegeben im Rahmen der National Football League. Groß zu lachen gibt es für das Team aus der "Windy City" aber schon länger nicht mehr - schließlich haben die Bären nunmehr zehn Spiele in Folge gegen "The Pack" verloren.

Der aktuelle Alptraum hat natürlich mit keinem Geringeren als Aaron Rodgers begonnen, dem selbsternannten Besitzer der Bears (im Oktober 2021 schrie der "Gunslinger" den Satz "I still own you" in Richtung der gegnerischen Fans). Neben seiner famosen Bilanz gegen Chicago von 24:5 hat Rodgers seine letzten neun Partien gegen den NFC-North-Konkurrenten für sich entschieden.

Doch Rodgers ist seit diesem Jahr kein Teil der Packers mehr, hat sich mit 39 Jahren und nach Querelen mit der Führungsebene ins Abenteuer New York Jets gestürzt und seinem im Draft 2021 vorgesetzten Lehrling Jordan Love das Zepter überreicht.

Yards, Touchdowns und keine Fehler

Doch recht unbeschrieben war das neue Quarterback-Blatt - für Fans, für Kritiker, für Experten, für neutrale Zuschauer. Was kann Love, von dem man in seinen drei Jahren als Backup weniger als 100 Dropbacks und ein ordentliches sowie ein schlechtes Spiel gesehen hatte, wirklich? Wie gut ist der Arm? Wie ist es um seine Übersicht unter Druck bestellt? Kann er überhaupt ein Team anführen?

Sicherlich ist es für eine finale Prognose deutlich zu früh. Und doch: Nach einer überzeugenden Preseason mit so einigen Highlights (21 von 33 Pässen für 193 Yards und drei Touchdowns - keine Fehler - an den Mann gebracht) trat der 24-Jährige von der Utah State University in seinem ersten NFL-Start als Starting Quarterback der Green Bay Packers selbstbewusst auf. Und das eben direkt im Haus der Chicago Bears.

Mit 38:20 dominierten die Käsestädter den Erzrivalen an diesem Sonntag zu Week 1 - und Love drehte dabei in Phasen richtig auf. Am Ende verbuchte der Spielmacher 245 Passing Yards, lief selbst für zwölf weitere und schaffte gleich drei saubere Touchdown-Pässe (keine Interception). Kurzum: Es war ein Traumeinstand für Love, der von den mitgereisten Fans und den Teamkollegen ausgiebig gefeiert wurde. Gerade auch, weil viele seiner Zuspiele überlegt sowie genau kamen - hart durch die Mitte, fein getimt als Heber, aus dem Sprung heraus.

Favre, Rodgers, Love: "Wir sind weiterhin die Packers"

"Ich könnte nicht stolzer sein auf seine Leistung, sein Selbstvertrauen", gab etwa Head Coach Matt LaFleur gegenüber US-Medien zu Protokoll. "In dieser Umkleidekabine herrscht ein großer Glaube an Jordan Love - und ich denke, die Jungs werden sich um ihn scharen. Sie freuen sich für ihn. Sie lieben ihn. Sie respektieren ihn. Er kommt hier jeden Tag an, um hart zu arbeiten - mit einer großartigen Einstellung, einer großartigen Energie. Und ich denke, das hat man heute (hier in Chicago; Anm. d. Red.) gesehen."

Running Back Aaron Jones, der mit 28 Jahren erfahrenste Mann unter den Packers-Angriffsspielern (127 Total Yards, zwei Total TDs) blies ins selbe Horn und lobte die Leistung seines Quarterbacks - und zwar so stark, dass er nach dem Abgang des einmaligen Super-Bowl-Champions und viermaligen MVPs Rodgers oder dessen langjährigen Vorgänger Brett Favre (ebenfalls ein Titel) keinen Unterschied erkannt haben will: "Nichts hat sich verändert. Wir sind weiterhin die Packers."

Ich denke, dass er ein Top-Five-Quarterback werden kann. O-Liner Elgton Jenkins über Jordan Love

Left Guard Elgton Jenkins, der als Teil der starken O-Line um All-Star David Bakhtiari (Left Tackle) Love prächtig geschützt und etwa nur einen Sack zugelassen hatte, scherzte derweil etwas: "Ich habe ihm vor dem Spiel gesagt, dass er für 300 Yards und drei Touchdowns gehen wird. Jetzt hat er aber nur 250 mit drei Touchdowns erreicht. Aber naja, das nehmen wir auch." Einen ernsten Kommentar gab der Führungsspieler aber auch ab und meinte: "Ich denke, dass er ein Top-Five-Quarterback werden kann. Ich bin zwar immer optimistisch, was meine Mitspieler angeht, aber ich denke wirklich, dass Jordan einer dieser ganz besonderen Jungs sein kann."

Love als Starting Quarterback: "Fühlt sich gut an"

Werden sich in den nächsten Jahren mutmaßlich noch oft in Bears- und Packers-Trikot gegenüberstehen: Chicagos Quarterback Justin Fields (li.) und Jordan Love. IMAGO/Icon Sportswire

Und was sagt Love selbst zu seinem Einstand als "neuer Besitzer der Chicago Bears"? "Es war auf jeden Fall eine lange Zeit für mich, drei Jahre Backup zu sein. Immer zuzuschauen, lernen und wachsen und dem Team bei der Arbeit auf dem Feld zuzusehen. Aber jetzt mit den Jungs da rauszugehen und direkt einen Sieg eingefahren zu haben, das fühlt sich gut an."

Währenddessen richtete sein Gegenüber Justin Fields (275 Total Yards, ein TD, eine Int., ein Fumble), der mit den nach miesen Jahren ambitionierten Bears oft auch an einer starken Packers-Defense zerschellt war, ein paar Worte an die enttäuschten eigenen Fans. Denn viele von ihnen hatten gepfiffen oder schon frühzeitig das Soldier Field verlassen. "Das nervt ... Rivalität, Week 1 und dann verlierst du gegen die Packers. Das kotzt an, diese Niederlage tut extrem weh. Deswegen möchte ich mich bei den Teamkollegen und den Fans entschuldigen."