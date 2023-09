"Nichts großartig Neues": Leipzig macht der Kunstrasen in Bern nichts aus

An geschichtsträchtiger Stätte bestreitet RB Leipzig am Dienstagabend (18.45 Uhr, LIVE! auf kicker) das erste Champions-League-Spiel der neuen Saison. Im Wankdorf-Stadion zu Bern will der amtierende DFB-Pokalsieger bei Gastgeber Young Boys Bern einen ersten Grundstein für den Achtelfinal-Einzug legen.

Will die Leipziger als Kapitän zum Champions-League-Auftaktsieg in Bern führen: Kevin Kampl. IMAGO/ZUMA Wire

Auf dem Kunstrasen des Wankdorfstadions, in dessen Vorgänger-Arena an gleicher Stelle Deutschland 1954 das Wunder von Bern geschafft hatte und erstmals Fußball-Weltmeister geworden war, bat RB-Coach Marco Rose am frühen Montagabend in Turnschuhen zur abschließenden Einheit.

Zum Auftakt der Gruppe G ist der Pokalsieger beim aktuellen Schweizer Meister Young Boys Bern zu Gast, und die Beschaffenheit des Spielfeldes soll dabei bestenfalls eine Nebenrolle spielen. "Nichts großartig Neues" sei der Kunstrasen, so Kevin Kampl bei der Spieltags-Pressekonferenz am Montag nach dem Training. Der Ball laufe ein bisschen schneller, so der 32-Jährige, der in Abwesenheit des verletzten Willi Orban am Dienstag wie schon am Samstag in der Liga gegen Augsburg (3:0) die Kapitänsbinde tragen wird. "Aber das kann uns auch entgegenkommen. Wir haben sehr gute Fußballer, die den Ball sehr gut laufen lassen können - und wir werden sehr gut damit klarkommen."

Viel Bundesliga-Erfahrung aus Bern

Auch Trainer Marco Rose hängt die Frage des Untergrunds nicht sonderlich hoch. "Wir sind hier, um ein Champions-League-Spiel zu spielen", betont der 47-Jährige, und da ist für ihn der Kontrahent entscheidender als der Platz. Rose begegnet Young Boys Bern mit Respekt. "YB ist sehr heimstark und eine Mannschaft, die zu Hause sehr dominant auftritt, eine Mannschaft, die sehr physisch agiert und sehr geradlinig spielt." Das Team von Trainer Raphael Wicky verfüge aber auch über fußballerische Qualitäten, so Rose weiter, und Flanken auf Angreifer Cedric Itten seien "auch ein Thema". Der 26-Jährige, der von Sommer 2021 bis Januar 2022 bei der SpVgg Greuther Fürth in der Bundesliga spielte (12 Einsätze, 2 Tore), gehört zu neben Ulisses Garcia (früher Nürnberg und Bremen), Fabian Lustenberger (Hertha BSC) und Silvere Ganvoula (VfL Bochum) zu den vier Profis im Kader von Young Boys, die über Bundesliga-Erfahrung verfügen.

Nicht nur deshalb sieht Rose in Bern "eine Mannschaft, die sich die Champions League verdient hat und die sich zeigen will". Und die in der Königsklasse auch schon für Aufsehen gesorgt hat: In der Gruppenphase der Saison 2021/22 erreichte Young Boys gegen Man United im Old Trafford ein 1:1 und siegte im Wankdorfstadion 2:1. "Es ist schon eine Challenge", sagt Rose über das Duell am Dienstagabend.

"Wir wissen, dass wir wieder Manchester City in unserer Gruppe haben"

Bei aller Wertschätzung für den Gegner streben die Leipziger natürlich einen erfolgreichen Champions-League-Auftakt an. "Wir wissen, dass wir wieder Manchester City in unserer Gruppe haben", sagt Kampl, "also müssen wir gegen Bern und Roter Stern Belgrad so viele Punkte wie möglich holen". Und insgesamt so viele, "dass wir auch nach der Winterpause noch Champions League spielen", so der Mittelfeldakteur.

Verzichten müssen die Sachsen neben Orban und den ebenfalls am Knie verletzten Dani Olmo und El Chadaille Bitshiabu sowie Amadou Haidara (Wadenverletzung) nach wie vor auf Lukas Klostermann. Der Nationalverteidiger fällt mit einem Magen-Darm-Infekt aus. Christoph Baumgartner fehlte am Montag wegen muskulärer Probleme beim Abschlusstraining. Der Österreicher war wegen leichter muskulärer Probleme zunächst nicht mit der Mannschaft nach Bern angereist, wurde aber am Dienstagabend erwartet.