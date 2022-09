"Nichtleistung": Azzouzi nimmt die Fürther Spieler in die Pflicht

Die SpVgg Greuther Fürth legte einen Fehlstart in die Saison hin. Nach einem schwachen Auftritt in Magdeburg richtete Sportdirektor Rachid Azzouzi deutliche Wort an die Spieler.

Die Krise des Bundesliga-Absteigers SpVgg Greuther Fürth verschärft sich immer weiter: Das direkte Duell im Tabellenkeller gegen den 1. FC Magdeburg verloren die Franken mit 1:2 und rutschten auf den letzten Tabellenplatz ab. Nicht nur das Ergebnis sorgte bei den Fürthern für Enttäuschung, sondern auch die schwache Vorstellung: "Wir haben uns ganz viel vorgenommen und konnten das nicht so umsetzen, weil du wirklich gemerkt hast, der Kopf ist schwerer als die Beine", so Marc Schneider auf der Pressekonferenz nach der Partie.

Fürth lässt Zweikampfhärte vermissen

Sein Team sei nicht in die Zweikämpfe gekommen und knüpfte fußballerisch nicht an die Leistung der letzten Spiele an. Während der Schweizer zu den möglichen Ursachen für die fehlenden Zweikampfhärte keine Angaben machte, ging Timothy Tillman mehr ins Detail: "Wir sind viel hinterhergelaufen, das hat viel Kraft gekostet. Kraft, die wir gebraucht hätten, um in den Zweikämpfen richtig reinzufeuern."

Nachdem das Kleeblatt neben dem Pokal-Aus auch keine der ersten acht Ligapartien gewann, nahm Sportdirektor Rachid Azzouzi nach der Niederlage gegenüber "Sky" die Spieler in die Pflicht: "Man kann immer den Trainer infrage stellen. Aber da macht man es denn Spielern zu einfach. Wir brauchen nächste Woche eine Reaktion", so der 51-Jährige, der "echt schockiert" war und den Auftritt des Teams mit den Worten "Nichtleistung" betitelte.

Azzouzi fordert einen Impuls aus der Mannschaft

Anstelle des Trainers sprach er somit die Mannschaft an und forderte einen Impuls. Dem stimmte auch Tillman zu: "Es ist wichtig, dass wir als Mannschaft mehr an uns glauben. Nur so kommen wir da raus, da hilft uns niemand anderes, wir müssen es selbst richten." Eine Reaktion auf den Platz können die Fürther am nächsten Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Spitzenreiter SC Paderborn zeigen - sollte auch am Ronhof der Glaube fehlen, könnte es gegen die offensivstarken Ostwestfalen (bereits 24 Treffer) ganz bitter werden.