"Nicht zweitligatauglich": Hannover verschärft den Ton

Hannover 96 muss weiter auf seinen ersten Sieg der neuen Saison warten. Am Samstagabend verloren die Niedersachsen mit 0:2 bei Dynamo Dresden. Nach der Partie fielen ziemlich deutliche Worte.

Geschlossenheit - allerdings erst nach dem Spiel: Auch in Dresden enttäuschte 96. imago images

Wie trügerisch Statistiken doch sein können. Da hatte Hannover 96 am Samstagabend im Rudolf-Harbirg-Stadion in Dresden 58 Prozent der Zweikämpfe gewonnen - und doch waren die Niedersachsen in Sachen Einsatzbereitschaft derart viel schuldig geblieben, dass sie hinterher sehr klare Worte formulierten.

"Es war viel zu wenig", sagte etwa Marcel Franke, als er nach der Partie am "Sport 1"-Mikrofon stand. Durch das 0:3 gegen Hansa Rostock und das 0:2 in Dresden sei 96 "auf den Boden zurückgekommen", meinte der Innenverteidiger. Die Aufsteiger hätten Hannover gezeigt, "wie es in der 2. Liga geht, und das darf einfach nicht sein. Die Art und Weise, wie wir gespielt haben, ist nicht zweitligatauglich gewesen."

Wir müssen schleunigst die Kurve kriegen. Dominik Kaiser

Tatsächlich hatte die Mannschaft von Trainer Jan Zimmermann Dresden gerade in der zweiten Hälfte wenig entgegenzusetzen. Nach dem Treffer von Christoph Daferner (47.) erarbeitete sich 96 nur eine einzige Torchance, bei der die Dynamo-Fans die Luft anhalten mussten: Nach einer Flanke köpfte Florent Muslija vorbei (58.). Später war Sebastian Mai auf der anderen Seite des Spielfelds zur Stelle (82.) und besiegelte Hannovers "verdiente Niederlage", von der Mittelfeldspieler Dominik Kaiser später sprach.

96 verlässt sich auf seine Qualität

Das 0:2 sei "ein ordentliches Brett", sagte Kaiser, "wir müssen schleunigst die Kurve kriegen", denn die gegenwärtigen Leistungen genügten nicht, "um konkurrenzfähig zu sein". Während Dresden voller Leidenschaft Fußball spielte, schien sich 96 eher auf seine individuelle Qualität zu verlassen - dabei hatte Zimmermanns Elf nach dem enttäuschenden Auftritt gegen Rostock (0:3) eine Reaktion zeigen wollen.

Stattdessen blieb Kaiser nach dem Dresden-Spiel wenig anderes übrig, als offen einzuräumen: "So wird es in der zweiten Liga ganz schwierig. Ich bin überzeugt, dass mehr in uns steckt, aber wir müssen es auch zeigen."