"Nicht zu viel jammern": Mané verpasst "die ersten Spiele"

In den Kader wurde er berufen, dennoch verpasst Sadio Mané den WM-Auftakt - und noch mehr? Senegals Verbandsvizepräsident äußerste sich zu seinem Schützling.

In der vergangenen Woche hatte sich Sadio Mané beim 6:1-Erfolg gegen Bremen in der ersten Halbzeit am Wadenbeinköpfchen verletzt, ein Ausfall bei der WM schien unausweichlich. Dennoch wurde der 30-Jährige in den 26-Mann-Kader des Senegals berufen, der in weniger als einer Woche zum Auftakt der Weltmeisterschaft in Katar auf die Niederlande treffen wird.

Nicht im Kader stehen wird dann Bayern-Stürmer Mané, wie Senegals Verbandsvizepräsident Abdoulaye Sow laut "AP" bestätigte: "Wir müssen uns darauf einstellen, die ersten Spiele ohne Sadio zu spielen und ohne Sadio zu gewinnen, weil wir außer Sadio noch 25 Spieler haben. Wir dürfen nicht zu viel jammern."

"Die medizinischen Dinge stehen dann schon über den sportlichen"

Mané werde die "ersten Spiele" verpassen, so Sow. Wie viele Spiele der Stürmer ausfallen wird, gaben weder Verband noch Klub bis dato bekannt. Während ein Großteil der senegalesischen Nationalmannschaft bereits am Sonntag nach Katar gereist ist, wartet Mané noch weitere Tests in München ab, ehe er zur Mannschaft stößt.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hatte dazu vor einigen Tagen erklärt: "Wir machen in zehn Tagen nochmal eine Nachkontrolle und dann werden wir schauen, wie der Heilungsverlauf am Schienbeinköpfchen ist. Dann gibt es weitere Entscheidungen."

Der 35-Jährige sorgt sich durchaus um seinen Sommer-Neuzugang aus Liverpool und stellte klar: "Wenn er Schmerzen hat und nicht spielen kann, dann wird er auch nicht spielen können. Auch wenn der Verband das gerne hätte. Die medizinischen Dinge stehen dann schon über den sportlichen."