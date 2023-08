"Nicht zu hoch hängen": Warum Rolfes die Gala relativiert

Conference-League-Sieger West Ham United mit 4:0 auseinandergenommen, das Publikum in Entzücken versetzt - Bayer 04 gab in der Generalprobe ein Statement ab. Doch Geschäftsführer Simon Rolfes relativiert. Aus guten Gründen.

Nach dem Abpfiff ließ Simon Rolfes nur durch sein Mienenspiel kurz durchblicken, wie sehr ihm der Auftritt seiner Mannschaft bei der Generalprobe gegen West Ham United wirklich gefallen hatte. Konnte der Geschäftsführer doch den leichten Ansatz eines Grinsens nicht vermeiden, als er zu seiner Einschätzung der über weite Strecken begeisternden 90 Minuten bei der 4:0-Gala gegen den Gewinner der Conference League befragt wurde.

Verbal hielt sich der Ex-Profi hingegen zurück und versuchte zumindest etwas aufs Bremspedal zu treten. So fiel sein Urteil eher nüchtern aus. "Es war ein gutes Spiel", sagte Rolfes und unterschlug hierbei zumindest einmal das Wort sehr, um sogleich die Leistung zu relativieren, "wobei es nicht die Intensität des Spiels vom Mittwoch hatte. Das muss man sagen".

Unter der Woche hatte Bayer bei Olympique Marseille nach einer nicht annähernd so starken Vorstellung eher glücklich 2:1 gewonnen gegen hochmotivierte und griffige Franzosen. Eigenschaften, die der Premier-League-Klub aus London am Samstag nicht mitgebracht hatte. Also blieb Rolfes bei seiner Benotung des Gesehenen: "Wir haben das Spiel gut kontrolliert, auch sicher gespielt, gut aus den Positionen gespielt, Chancen gut herausgespielt, teilweise auch gut genutzt. Ein guter Test."

In der Vorsaison gab es auch eine scheinbar gute Vorbereitung

Dafür, dass Rolfes nach der Leverkusener Machtdemonstration und auch angesichts der starken Leistungen der Neuen nicht in Euphorie verfiel, die jeder Beobachter verstanden hätte, gab und gibt es natürlich gute Gründe. So stellten die Hammers an diesem Tag in der Tat keinen wirklichen Maßstab für die Werkself dar, wirkten sie doch gegen Leverkusens wie geölt laufende Offensivmaschinerie träge, auch geistig unbeweglich, schlicht überfordert.

Wobei auch Rolfes um die Wechselwirkung zwischen starker Leistung auf der einen und erschreckend schwacher auf der anderen Seite weiß. "Beides hängt häufig zusammen", erklärte der 41-Jährige, relativierte aber trotzdem nochmal: "Wir haben es gut gemacht, aber deswegen würde ich das Spiel auch nicht zu hoch hängen."

Neben der beschränkten Aussagekraft, die eine Partie in der Vorbereitung per se mit sich bringt, lässt aber noch ein anderer Fakt Rolfes sich in Zurückhaltung üben. Die desaströse Startphase der insgesamt enttäuschenden Vorsaison. Damals durchlief Bayer 04 unter Trainer Gerardo Seoane eine scheinbar sehr gute Vorbereitungsphase, um dann in der ersten Pokalrunde beim damaligen Drittliga-Aufsteiger Elversberg mit 3:4 zu dilettieren.

Anspruchsvolles Startprogramm

Das Aus in diesem Wettbewerb stellte die Wurzel allen Übels für die folgende Leverkusener Krise dar, die nach acht Ligaspielen auf Platz 17 zum Trainerwechsel zu Xabi Alonso führte. Ein ähnliches Negativ-Signal soll diese Saison unbedingt vermieden werden. Erst recht, da Bayers Startprogramm in die Liga ein anspruchsvolles ist: gegen Leipzig, in Gladbach gegen Ex-Trainer Seoane, gegen Darmstadt und in München.

Also gibt Rolfes den Mahner: "Bis Mittwoch hatten wir noch 'keinen Punkt' in der Vorbereitung geholt", sagte er mit Blick auf ein 1:2 gegen Paderborn und ein 0:1 bei Real Sociedad San Sebastian, "es ist gut, dass wir uns physisch und taktisch vorbereiten, aber es zählt alles erst ab Samstag".

Erst wenn die Pokalhürde beim Hamburger Regionalligisten Teutonia Ottensen (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) übersprungen und auch der Auftakt gegen Leipzig ähnlich überzeugend bestritten werden, dürfte Rolfes das eine oder andere stärkere Adjektiv als gut über die Lippen kommen.