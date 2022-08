"Nicht wettbewerbsfähig", "Totalausfall": Jahns Sturz von 1 auf 13

Die Momentaufnahme mit Platz eins nach dem dritten Spieltag war für den SSV Jahn Regensburg äußert angenehm, doch spätestens nach dem 0:6 gegen den Karlsruher SC ist Ernüchterung eingekehrt. Mit Erklärungsversuchen tut man sich beim Jahn schwer.

"Jammern hilft nix", hatte Mersad Selimbegovic nach der ersten Saisonniederlage, dem 0:1 am 4. Spieltag in Hannover erklärt. Zuvor hatte sein Team sieben Punkte gesammelt, war als Tabellenführer zu 96 gereist, konnte Rang eins aber nicht verteidigen. "Wir sind bereit", erklärte der SSV-Trainer dann vor dem Spiel gegen Karlsruhe. Sein Team war aber nicht bereit. 0:6, der Sturz des Jahn auf Rang 13 war die Folge.

Und mächtig Ärger über die heftige Niederlage. Angreifer Aygün Yildirim sprach von einem "Totalausfall der ganzen Truppe", Benedikt Gimber sah den Jahn "nicht wettbewerbsfähig". Für den Kapitän "schwierig zu erklären. Wir sind sehr stabil aufgetreten im bisherigen Saisonverlauf, deshalb konnte man nicht damit rechnen, dass wir heute phasenweise so auseinanderfallen. Wir waren von der ersten bis zur letzten Minute zu schläfrig, immer einen Schritt langsamer."

"Von zehn Entscheidungen waren gefühlt elf falsch", ärgerte sich Selimbegovic. Bei Karlsruhe dagegen nicht. Dem KSC ist "einiges gelungen, der Gegner spielt sich in einen Rausch. Das war schöner Fußball, leider nur von einer Mannschaft". Der KSC ist mit dem deutlichen Sieg von Rang 18 am zweiten Spieltag nun am ehemaligen Tabellenführer Regensburg vorbei auf Platz zehn geklettert.

Für Regensburg geht es schon am Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei der Fortuna weiter. "Jetzt müssen wir zeigen, dass das nur ein Ausrutscher war. Dazu haben wir nun in Düsseldorf die Chance", meinte Gimber.

nik