"Nicht weiterdenken": Hendrich setzt alles auf das Frankreich-Spiel

Am Freitagabend geht es für die Frauen um den Einzug in das Finale der Nations League - und eigentlich mit Olympia um viel mehr.

Sara Däbritz hat dieses "ganz besondere Gefühl" schon erlebt. Sie war dabei, als die DFB-Frauen bei Olympia 2016 mit einem 2:1 gegen Schweden Gold holten. Das Halbfinale der Nations League gegen Frankreich am Freitagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) bietet nun die Chance, nicht nur ins Finale der Nations League einzuziehen, sondern auch gleich das Olympiaticket für die Spiele in Paris im Sommer (26. Juli bis 11. August) zu ergattern, weil die Französinnen als Gastgeber automatisch gesetzt sind.

"Die Einstellung ist diese: Wir wollen morgen alles dran setzen, einen Sieg zu holen, und wollen nicht weiterdenken", erklärte Abwehrspielerin Kathrin Hendrich auf der Pressekonferenz am Donnerstag und ergänzte. "Wir werden morgen alles reinhauen."

Nicht weiterdenken heißt im Klartext: Das Team von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch will den Umweg über das Spiel um Platz drei in der Nations League, das eine weitere Chance für Paris bieten würde, mit aller Macht umgehen.

Hendrich und der Bonus

"Wir denken jetzt nicht: Wir gehen jetzt locker an die Sache ran, wir haben ja eine zweite Chance. Jetzt zählt nur eines - das ist morgen das Spiel", unterstrich Hendrich. Dass es zudem auch um den Titel in der Nations League geht, spielt für die 31-Jährige vom VfL Wolfsburg "auch eine Rolle. Aber in erster Linie geht es trotzdem um Olympia. Alles andere wäre ein Bonus."