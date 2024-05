Nicht wegzudenken: Rugani verlängert erneut bei Juventus

Der in seiner Jugend in Empoli ausgebildete und mit 18 Jahren erstmals durch die Juventus-Tore gelaufene Daniele Rugani (29) schaffte im Sommer 2015 einst den festen Sprung zu Juventus Turin. Und bleibt ein fester Bestandteil der Bianconeri. Abgesehen von zwei Leihen zu Stade Rennes und Cagliari hat sich der oft als Rotationsspieler gebrauchte Innenverteidiger in den Kaderplanungen der Alten Dame verankert - mit nun frischem Arbeitspapier bis 30. Juni 2026. Auf 147 Serie-A-Spiele bringt es "Ruga" bislang für die Juve.