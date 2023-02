Nicht vom Glück geküsst: EA liegt mit Super-Bowl-Vorhersage wieder daneben

Der Super Bowl LVII geht an die Kansas City Chiefs - wider der Prognose von EA SPORTS mit Madden NFL 23. Damit liegt das Entwicklerstudio zum dritten Mal in Folge daneben.

Es war ein fesselndes Offensivspektakel. Im Super Bowl LVII haben sich die Kansas City Chiefs 38 zu 35 gegen die Philadelphia Eagles durchgesetzt. Entsprechend enttäuscht dürfte man in Philadelphia sein, lagen die Eagles zur Halbzeit noch vorne.

Zehn Punkte trennten beide Kontrahenten nach 30 Minuten (24:14), die "Iggles" waren auf Kurs. Ganz nach der Vorhersage von EA SPORTS - die prophezeiten mittels Madden NFL 23 eine klare Angelegenheit für Philadelphia, 31:17 hieß es in der Football-Simulation. Ein Ergebnis, dass durchaus noch möglich war, das Kansas City aber vereitelte

Orakel-Trefferquote sinkt

Die Chiefs kämpften sich nach der Halbzeit-Show zurück und drehten in den letzten Atemzügen die Partie zu ihren Gunsten. Entsprechend lag EAs Vorhersage erneut daneben, nun zum dritten Mal in Folge. Gemessen an den letzten zehn Super Bowls, gewannen nur drei Teams, die auch in der Simulation die Trophäe in die Höhe gestreckt haben.

Aktuell liegt die Orakel-Trefferquote des Entwicklerstudios bei 55 Prozent, zuvor war sie drei Zähler höher. Deutlich besser läuft es da im Fußball. Bei Fußball-Weltmeisterschaften hat EA SPORTS zuletzt alle vier Weltmeister richtig prophezeit.