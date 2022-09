"Nicht unzufrieden": SVWW trotzt auch dem neunten Anlauf Saarbrückens

Der SV Wehen Wiesbaden bleibt ein Angstgegner für den 1. FC Saarbrücken, die Hessen trotzten den Saarländern erneut. Trainer Markus Kauczinski zeigte sich entsprechend zufrieden.

Seit elf Jahren ist Wiesbaden nun gegen den FCS ungeschlagen, daran änderte auch der Montagabend nichts. Das neunte Duell seit dem letzten Sieg Saarbrückens (2:1 am 24. September 2011) endete nach einem späten Traumtor durch Neuzugang Ivan Prtajin 2:2.

Fünf Siege, vier Unentschieden lautet somit die jüngste SVWW-Bilanz gegen Saarbrücken, auch die aktuelle Saison-Ausbeute konnte Wiesbaden nach dem Fehlstart mit einem Zähler aus den ersten beiden Partien korrigieren. Nach elf Punkte aus den letzten fünf ungeschlagenen Spielen hält die Elf von Markus Kauczinski Anschluss nach oben.

"Es war ein interessantes und starkes Spiel von beiden Mannschaften", äußerte sich der Trainer nach dem Remis im Saarland. "Wir hatten zwar mehr vom Spiel, aber Saarbrücken konnte immer Gefahr ausstrahlen. Wir lagen zweimal zurück, darum bin ich nicht unzufrieden mit dem Ergebnis.“

Das war auch Johannes Wurtz, der für den SVWW in Durchgang eins die FCS-Führung ausgeglichen hatte: "Das 2:2 geht nach diesem Spielverlauf in Ordnung. Der zweite Gegentreffer fällt zu einfach und darum können wir froh sein, noch den Ausgleich gemacht zu haben. Wir sind aktuell gut drauf und haben den Glauben an uns selbst, um auch nach einem Rückstand zurückzukommen."