"Nicht unsere Ansprüche": Rödinghausen will die vollen PS auf die Straße bekommen

Unter der Leitung von Cheftrainer Farat Toku hat sich der SV Rödinghausen stabilisiert und gezeigt, wozu er an guten Tagen im Stande ist. An die erfolgreiche Zeit vor der Winterpause will der SVR, unter anderem mithilfe einer knackigen Wintervorbereitung, anknüpfen.

Mehr zur Regionalliga West Startseite

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfers

Mit drei Siegen in Folge hat sich der SV Rödinghausen in die Winterpause verabschiedet und nach einem turbulenten und unter dem Strich enttäuschenden Halbjahr zumindest für einen versöhnlichen Jahresabschluss bei dem mit hohen Erwartungen in die Saison gestarteten SVR gesorgt. "Platz neun mit immerhin sieben Punkten Vorsprung zur Gefahrenzone, aber auch mit 15 Zählern Rückstand auf Spitzenreiter 1. FC Bocholt entspricht nicht unseren Ansprüchen", nimmt SVR-Geschäftsführer Alexander Müller kein Blatt vor den Mund. "In der Mannschaft steckt wesentlich mehr Potenzial. Vor allem auswärts müssen wir uns deutlich steigen", fällt das Fazit des 37-Jährigen bei nur vier Punkten auf fremden Plätzen ernüchternd aus.

Tokus Schachzüge zeigen Wirkung

Wegen der ausbleibenden Erfolge musste Trainer Carsten Rump, der noch einen Vertrag bis Sommer 2025 besitzt, im Oktober gehen und wurde wenige Wochen später durch Farat Toku ersetzt. Der 43-jährige gebürtige Bochumer, der mit Niederlagen gegen Rot-Weiß Oberhausen (0:4) und beim Aufsteiger FC Gütersloh (1:2) sowie dem Pokal-Aus beim Drittligisten Arminia Bielefeld keinen optimalen Einstand gefeiert hatte, scheint zuletzt jedoch die Wende beim SVR hinbekommen zu haben. Vor allem mit den Erfolgen gegen die Spitzenteams Fortuna Köln (3:1) und Ligaprimus 1. FC Bocholt (2:0) zeigte das Team um Kapitän und Abwehr-Routinier Daniel Flottmann (39), was möglich (gewesen) wäre. Daran wollen die Ostwestfalen nach der Winterpause anknüpfen.

Test gegen Bielefeld - Trainingslager in den Niederlanden

Die erste Einheit im neuen Jahr hat Toku für Mittwoch, 3. Januar, angesetzt. Das erste von insgesamt vier Testspielen findet beim Landesligisten FC Rot-Weiß Kirchlengern (7. Januar) statt. Danach folgt ein erneutes Gastspiel beim Drittligisten Arminia Bielefeld (12. Januar). Vom 15. bis 18. Januar wird der SV Rödinghausen für vier Tage ein Kurztrainingslager im niederländischen Delden beziehen. Am 20. Januar steht die Partie in Bremen gegen den Nord-Regionalligisten SV Drochtersen/Assel an. Die Generalprobe wird am 27. Januar bei der U 23 von Hannover 96 erfolgen, bevor es in der Regionalliga West beim 1. FC Düren (voraussichtlich am 3. Februar) weitergeht.

Keine Transferoffensive

Neben dem Platz geht die Arbeit beim SVR unvermindert weiter, sollen doch im Winter die Weichen für die kommende Saison gestellt werden. Insgesamt laufen bei zehn Spielern die Verträge zum Saisonende aus. Kurzfristige Kaderveränderungen sind nicht geplant, weil mit Rekordtorjäger Simon Engelmann (34/Mandel-OP), Mittelfeldspieler Kevin Hoffmeier (24/Kreuzbandriss) und Abwehrspieler Jonathan Riemer (23/Außenbandriss) drei Leistungsträger im neuen Jahr zurückerwartet werden.

"Die Statik innerhalb der Mannschaft hat sich durch den gestiegenen Konkurrenzkampf und der verbesserten Personalsituation deutlich verändert. Einige Jungs werden sich strecken müssen", legt Müller die Messlatte im neuen Jahr etwas höher. Den Restrundenstart wird der gesperrte Innenverteidiger Julian Wolff (31/Gelb-Rote Karte) definitiv verpassen. Bei der Zielsetzung für das kommende Jahr legt sich Alexander Müller fest: "Wir wollen in der Tabelle noch einige Plätze nach oben klettern und eine deutlich bessere Restrunde spielen, vor allem auswärts." Zumindest eine erneute "Top-6"-Platzierung (wie in den letzten sechs Jahren) scheint noch möglich.