"Nicht unser Anspruch": Wolfsburg verpatzt die Generalprobe

Am Mittwoch steht der schwere Gang zum FC Chelsea für die Frauen des VfL Wolfsburg auf dem Programm, die Generalprobe verlief für den Vizemeister ernüchternd. Svenja Huth legt ebenso wie Trainer Tommy Stroot den Finger in die Wunde.

2020/21 patzte Wolfsburg am 6. Spieltag in Freiburg beim 1:1 - zwei Zähler, die dem VfL am Ende im Titelrennen mit dem FC Bayern fehlten. Knapp ein Jahr später, diesmal am 4. Spieltag, stolperten die Wölfinnen erneut im Breisgau. Das 2:2 ist "nicht unser Anspruch, auch wenn es in Freiburg immer schwer ist", konstatierte Svenja Huth, die vor allem das Abwehrverhalten kritisierte: "Wir müssen defensiv einfach stabiler stehen."

Das sieht auch Stroot so. "Vor allem beim 1:2 oder auch in der Phase vor dem 1:1 standen wir in defensiven Situationen nicht immer so, wie wir stehen wollen", monierte der VfL-Coach und richtete den Blick nach vorne: "Diese Abstimmungsprobleme müssen wir einfach abstellen, das ist ein entscheidender Faktor."

Aber jetzt ist es unsere Aufgabe, nicht in dieser Situation hängenzubleiben, sondern den Fokus schnell auf Chelsea zu richten. Trainer Tommy Stroot

Mit dem Spiel nach vorn war er indes nicht unzufrieden, "denn vor allem in Offensivphasen waren wir gut im Spiel. Wir haben Chancen kreiert, hatten viele Aktionen über die Flügel." Der Knackpunkt für Stroot war auch der Zeitpunkt des Führungstreffer der Freiburgerinnen: "Wenn man das 1:2 fängt in einer Phase, in der wir uns viel vorgenommen hatten, tut es einfach doppelt weh."

Wolfsburg, das nun zwei Punkte hinter dem noch makellosen Meister FC Bayern liegt, muss das Unentschieden schnell verarbeiten, schließlich wartet mit Vorjahresfinalist Chelsea am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) ein harter Brocken. "Die Enttäuschung ist da, keine Frage. Aber jetzt ist es unsere Aufgabe, nicht in dieser Situation hängenzubleiben, sondern den Fokus schnell auf Chelsea zu richten. Wir müssen die guten Dinge mitnehmen und die weniger guten verbessern", gibt Stroot die Marschroute für den Gang nach London vor.