"Nicht unser Anspruch": Can bemängelt das Dortmunder Spiel

Borussia Dortmund konnte auch im zweiten Liga-Spiel nicht überzeugen. Beim 1:1 in Bochum war der BVB erneut weit entfernt von den eigenen Ansprüchen.

Man war sich einig bei Borussia Dortmund, dass auch die Leistung beim 1:1 in Bochum weit weg von dem war, wie es sich der Vizemeister vorstellt. Ähnlich wie beim knappen Auftaktsieg gegen Köln erspielte sich der BVB auffällig wenige Torchancen. Was im Ruhrstadion noch dazu kam, war ein auffällig schwaches Zweikampfverhalten. "Das ist nicht unser Anspruch", sprach Kapitän Emre Can bei "Sky" deutlich an, dass aktuell noch "viel fehlt".

Torhüter Gregor Kobel erkannte, dass der BVB "in der ersten Halbzeit völlig von deren Intensität überrannt" wurde. Bochum habe "sich reingeschmissen und die Bälle vorne reingespielt", Bochum war "frech und aggressiv". Eben so, wie Bochum häufiger vor eigenem Publikum spielt, wenn es gegen vermeintlich stärkere Mannschaften geht. "Wir wussten, wie sie Fußball spielen wollen, haben uns aber darauf eingelassen", so das ernüchternde Fazit von Can, der auch die fehlende Kreativität kritisierte. "Wir spielen zu viele lange Bälle, mit dem Ball haben wir wenig Lösungen."

Kobel: "Ich glaube, dass man ihn halten kann"

Nur 14 Torschüsse brachte Dortmund gegen den VfL zustande, die Hausherren hatten deren 20. Einer der ersten fand den Weg ins Tor, Kevin Stöger überwand Kobel mit einem strammen Schuss aus spitzem Winkel. "Ich glaube schon, dass man ihn halten kann. Ich muss ehrlich sagen, Stöger hat es sehr stark gemacht. Er hat keine Anzeichen gemacht, dass er aufs Tor schießt. Er hat die ganze Zeit in die Mitte geschaut und den Ball überragend getroffen", beschrieb Dortmunds Schlussmann den Gegentreffer zum 0:1, der trotz einer akzeptablen Anfangsphase der Gäste absolut verdient war.

Im zweiten Durchgang war es erneut Stöger, der Kobel ins Schwitzen brachte. Einen von Niklas Süle abgefälschten Schuss konnte der Schweizer diesmal aber stark parieren. "Zum Glück bin ich 1,95. Da kann ich mich ein bisschen lang machen", scherzte Kobel. Ansonsten war dem 25-Jährigen aber kaum zum Schmunzeln zumute. Zu behäbig war der Auftritt seiner Vorderleute am Samstagnachmittag, erneut musste man sich auf Donyell Malen verlassen. "Solche Spiele kommen immer wieder auf uns zu, da müssen wir dagegenhalten", so Kobel.

Diese Tugend und vor allem ein spielerisch anderer Auftritt wird von Nöten sein, wenn es am kommenden Freitag gegen Aufsteiger Heidenheim geht. "Wir werden daran arbeiten", versprach Can.