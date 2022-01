"Nicht unberechenbar": Wie Dabrowski Gladbach knacken will

Hannover 96 ist unter Trainer Christoph Dabrowski im Aufwind. Ist auch etwas im Pokal gegen Gladbach am Mittwoch drin? Auf ihren Rechtsverteidiger müssen die 96er zumindest vorerst verzichten.

Vier Spiele, drei Siege und eine Niederlage. Die Bilanz von Christoph Dabrowski als Cheftrainer von Hannover 96 kann sich sehen lassen. Das sieht der Ex-Profi auch selbst so. "Das ist ein sehr guter Start, ich bin sehr zufrieden. Ziel ist es nach wie vor, uns von den drei unteren Plätzen zu entfernen und abzusetzen. Ich denke, da sind wir auf einem guten Weg", erzählt er vor dem Pokalspiel am Mittwoch (18.30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach.

Auch wenn es bei den Gladbachern zuletzt nicht optimal lief, gehen sie trotzdem als Favorit in die Partie. "Wir sind so aufgestellt, dass wir Möglichkeiten sehen, sie vor Überraschungen zu stellen. Darauf freuen wir uns einfach", kündigte Dabrowski an. "Wir haben uns Gladbach angeguckt und was da die letzten Spiele passiert ist. Wir haben klare Muster erkannt, daher sind sie nicht unberechenbar. Wir müssen gucken, dass wir mutig sind, dass wir, wenn Gladbach uns eine Chance gibt, diese auch nutzen und dann vielleicht die Sensation schaffen." Sportchef Marcus Mann formuliert vorsichtiger: "Gladbachs Qualität ist bekannt, auch wenn sie in der Tabelle aktuell nicht so ersichtlich ist. Wir wissen trotzdem, was auf uns zukommt."

Muroya steht wochenlang nicht zur Verfügung

Verzichten muss 96 am Mittwoch auf Rechtsverteidiger Sei Muroya. Der Japaner zog sich am Freitag beim 1:0-Sieg in Rostock einen Außenbandriss im linken Sprunggelenk zu.. Der Japaner wird 96 mehrere Wochen lang nicht zur Verfügung stehen. Für Muroya wird Jannik Dehm in die Startformation rücken.

Stürmer Lukas Hinterseer trainiert nach seiner Covid 19-Infektion zwar schon seit vergangener Woche wieder mit, hat seinen Rückstand aber noch nicht aufgeholt. Die zuletzt angeschlagenen Dominik Kaiser und Mike Frantz sind einsatzfähig. Ersatzkeeper Martin Hansen befindet sich wegen seiner Covid 19-Infektion noch in Quarantäne.

Große Veränderungen sind in der Startelf der Hannoveraner nicht zu erwarten. Dabrowski: "Das Team ist topfit. Von daher müsste jeder auch in der Lage sein, drei Spiele in einer Woche zu absolvieren."