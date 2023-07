"Nicht überrascht": Fritz beerbt Risse bei der Viktoria

Beim Test gegen den VfL Osnabrück hat er gefehlt, künftig wird Moritz Fritz den FC Viktoria Köln in der 3. Liga aber als Kapitän auf das Feld führen. Die Risse-Nachfolge ist geklärt - zur Zufriedenheit von Olaf Janßen.

Marcel Risse hat seine Karriere beendet, weswegen ein neuer Spielführer bei der Viktoria gefunden werden musste. Im Vorfeld war klar, dass sich Olaf Janßen aus der Nachfolgeregelung heraushalten würde. "Den Kapitän bestimme ich nicht mehr selbst, ich lasse ihn von nun an vom Team wählen", meinte der Trainer. So hatte er keinen Einfluss darauf, dass Moritz Fritz künftig die Binde am Arm tragen wird.

Aber Janßen zeigte sich durchaus zufrieden. "Die Wahl hat nicht überrascht", meinte der 56-Jährige, auch die der Stellvertreter Michael Schultz und Christoph Greger nicht. "Es war die ganze Zeit so", erklärte Janßen, dass Fritz, Schultz und Greger "vorweggegangen sind. Vor allem lautstark. Das wird auch immer besser bei uns, dieses Coaching. Es ist extrem wichtig, seine Kollegen auch entsprechend anzuleiten."

Das wird nun in erster Linie also Fritz als Kapitän tun, der allerdings beim 0:1 gegen Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück aufgrund von Fersenproblemen fehlte. Am Samstag bietet sich dem 30-Jährigen, der im Sommer 2019 vom Stadtrivalen Fortuna Köln kam und seitdem 92 Drittligaspiele für die Viktoria bestritten hat, die Chance, erstmals auch offiziell als Kapitän in Erscheinung zu treten. Köln testet gegen den niederländischen Erstligisten Almere City FC, ehe am Sonntag die Saisoneröffnung des Vereins auf dem Programm steht.

Startschuss in der Liga ist am Samstag, 5. August (14 Uhr), wenn der SC Verl im Sportpark Höhenberg zum Auftakt seine Visitenkarte abgibt.