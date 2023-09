"Nicht über Laufzeiten sprechen": Vural coacht den MSV in Köln

Engin Vural wird den MSV Duisburg nach der Entlassung von Torsten Ziegner im kommenden Drittliga-Spiel in Köln coachen.

Dies teilten die Meidericher am Montagnachmittag mit. Am Samstag um 14 Uhr ist auswärts bei Viktoria Köln Anpfiff, der MSV geht weiterhin sieglos in dieses Punktspiel.

Fußball-Lehrer Vural (38) ist seit sieben Jahren U-19-Trainer der Zebras, an diesem Montag nimmt er die Arbeit mit dem Drittliga-Team gemeinsam mit dem bisherigen Trainerstab auf. Ergänzt wird dieser ab Dienstag um den ehemaligen MSV-Profi Branimir Bajic.

Wie das Drittliga-Schlusslicht wissen lässt, habe sich Engin "sofort bereiterklärt, zu unterstützen und den MSV in dieser Situation auf die wichtige Begegnung in Köln vorzubereiten. Wir haben uns darauf verständigt, jetzt nicht über Laufzeiten zu sprechen, sondern kurzfristig den Erfolg zurückholen zu wollen", heißt es darüber hinaus.

Seit 2010 im NLZ tätig

Seit 2010 arbeitet Vural im NLZ des MSV, für dessen U 19 er aktuell in der West-Staffel der Bundesliga verantwortlich zeichnet. Engin kenne bereits einige Spieler des Teams und ist "für seinen vertrauensvollen Umgang und sein vorbildliches Engagement bekannt", schreibt sein Arbeitgeber auf der Klubwebsite.

Duisburg hatte sich am Wochenende nach der 2:3-Niederlage nach 2:0-Führung gegen den SC Verl vom bisherigen Cheftrainer Torsten Ziegner getrennt.