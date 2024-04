Nicht Szeged und nicht Veszprém: Für diesen ungarischen Verein spielt Dean Bombac nächste Saison

Der slowenische Spielmacher Dean Bombac war neben Kreisläufer Bence Bánhidi in den letzten Jahren eines der Gesichter von Pick Szeged. Nach insgesamt acht Jahren in Szeged wechselt Bombac nun innerhalb der ungarischen Liga. Er geht nicht etwa zu Telekom Veszprém. Seine Vereinswahl überrascht.

Dean Bombac wechselt im Sommer 2024 zu ETO-UNI FKC Gyori. Über die genaue Vertragslaufzeit macht sein neues Team keine Angabe. Der Verein, der vor allem für seine erfolgreichen Handball-Frauen bekannt ist, steigt in die 1. Liga Ungarns auf. Györs Männer waren vor allem Ende der 1980er Jahre erfolgreich - und gewannen insgesamt drei Mal die Meisterschaft und vier Mal den Pokal. 1986 holte sich der Verein zudem den EHF-Pokal.

"Haben einen Weltklassespieler verpflichtet"

"Wir setzen große Hoffnungen in ihn, denn wir haben einen Weltklassespieler verpflichtet, der auf mehreren Positionen spielen kann und sich Respekt verschafft. Wir zählen darauf, dass Dean uns auf und neben dem Platz helfen wird, die Ziele unseres Vereins zu erreichen", so Rita Uhlig, Geschäftsführerin von Gyori ETO-UNI FKC, über Bombac.

Der 35-jährige Dean Bombac wird auf der Vereinshomepage mit folgenden Worten zitiert: "Ich bin sehr gespannt darauf, im Sommer zu einem neuen Verein mit einer großen Geschichte zu wechseln. (...) Ich schließe mich einem ehrgeizigen Verein an, bei dem nicht nur die Mannschaft, sondern auch die Stadt Gyor hungrig nach Erfolg ist, damit ETO wieder als Stern im Männerhandball auf höchstem Niveau glänzen kann."

Bombac: "Ich mag die Herausforderung"

Der slowenische Nationalspieler betont: "Ich mag die Herausforderung (...). Ich bin froh, meine Karriere in Ungarn fortsetzen zu können, in einer Stadt, in der ich weiter spielen kann, in der der Handballsport eine große Tradition hat und sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen hoch angesehen ist."

"Der Männerhandball in Gyor hat eine Geschichte, aber ich persönlich werde mich dafür einsetzen, dass er eine stabile Zukunft hat. Daran werden wir in der kommenden Saison gemeinsam arbeiten", so Dean Bombac.