"Nicht so weit weg": ThSV Eisenach schöpft Mut aus Niederlage gegen Kiel

Der ThSV Eisenach hat gegen den THW Kiel in der Handball-Bundesliga klar verloren. Gegen den Rekordmeister gab es am Freitag eine 32:40 (19:22)-Niederlage in der ausverkauften Werner-Aßmann-Halle. Vor 3150 Zuschauern war Niclas Ekberg vom THW Kiel mit sieben Toren, davon drei verwandelten Siebenmeter, bester Werfer. Willy Weyrauch (6 Tore) wurde bester Eisenacher Werfer.

"Ein sehr lehrreicher Abend, der unseren Jungs zeigte, was fehlt. Der Abend zeigte aber auch, wir sind nicht so weit weg. Das gibt uns Mut", begann Eisenachs Coach Misha Kaufmann im Nachgang seine Analyse, auch wenn seine Mannschaft durchaus Moral bewies und ergänzte: "Es war ein verdienter Sieg für Kiel, wir haben ja nicht einmal geführt. Wir kommen noch einmal auf 22:22 heran, dann zieht der THW Kiel weg."

"Eine Wurfquote von 70 Prozent spricht für unsere Angriffsstärke, doch uns unterliefen wieder folgenschwere 10 Minuten, in denen wir gnadenlos ausgekontert wurden", bilanzierte Eisenachs Geschäftsführer Rene Witte.

Durch gleich zwei Fehlwürfe des ThSV hintereinander konnte sich der THW Kiel nach acht Minuten einen Vier-Tore-Vorsprung (8:4) erarbeiten. Nachdem es zunächst so ausgesehen hatte, als würden die Gäste aus Kiel den Eisenachern schon in der ersten Hälfte enteilen, fingen sich die Gastgeber kurz vor der Pause und kamen auf zwei Toren heran.

"Bei Kiel kommt Weltklasse für Weltklasse"

In dieser Phase traute sich der Aufsteiger ebenfalls die offensive Sieben-gegen-Sechs-Taktik einzusetzen, die Kiel das gesamte Spiel über durchzog. In den ersten 24 Minuten hatte Kiel ganze zehnmal ihren Torwart gegen einen weiteren Feldspieler ausgetauscht. Mit einem 19:22 ging es in die Pause.

Die Wartburgstädter kamen stark aus der Pause zurück und erzielten nach fünf Minuten den 22:22 Ausgleich. "Natürlich kam beim 22:22 Hoffnung auf, aber bei Kiel kommt Weltklasse für Weltklasse. Meine Mannschaft ist da auf dem Zahnfleisch gelaufen", so Kaufmann auch mit Blick auf die Pokalaufgabe in Hamburg.

Der THW hingegen war schon in der 3. Runde an der HSG Wetzlar überraschend gescheitert und hatte spielfrei: "Wir haben Freitag, Dienstag, Freitag gespielt, das war eine ziemliche Belastung. Und wir konnten uns nicht so vorbereiten, wie wir es sonst gewohnt sind."

Der ThSV Eisenach blieb noch bis zum 25:26 von Mait Patrail in Schlagdistanz, dann aber stellte Kiel die Deckung auf eine offensive 3:2:1-Formation um. Mit sechs Toren in Serie erarbeitete sich der Rekordmeister aus Kiel einen Vorsprung, den sie bis zum Ende zum 40:32 ausbauen konnten.

Eisenach "40 Minuten auf einem Top-Niveau"

"Wir spielten über 40 Minuten auf einem Top-Niveau, stellten den großen THW Kiel vor große Probleme", vermerkte Peter Walz, der Kapitän des ThSV Eisenach: "Schade, dass wir es nicht geschafft haben, länger dranzubleiben. Uns unterliefen dann fünf technische Fehler, die der THW Kiel gnadenlos bestrafte."

"In der entscheidenden Phase waren wir zu nervös, zu unerfahren. Insgesamt haben wir einen guten Angriff gespielt, aber in der Deckung keinen Zugriff gefunden. Das war für mich ein sehr lehrreicher Abend, der gezeigt hat, was wir noch machen müssen, dass wir aber auch nicht so weit weg sind, wie wir vielleicht selbst denken", so Kaufmann.

"Wir kassierten bis zum Seitenwechsel aber auch 22 Gegentore. Wir hatten Mühe im Rückzug. Im zweiten Abschnitt unterlief uns nach gutem Start eine schlechte Phase, ein 4:11-Tore-Lauf, der uns mit 8 Treffern in Rückstand brachte", so auch ThSV-Linksaußen Timothy Reichmuth selbstkritisch.

Der Schweizer Coach der Thüringer betonte abschließend: "Kiel hat gut gespielt, aber ich muss auch meiner Mannschaft ein Kompliment machen: Sie hat gefightet. Schade, dass wir es dann nicht geschafft haben, länger dranzubleiben."

Der Spieltag in der Handball Bundesliga

