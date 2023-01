"Nicht sicher": Zieht sich Price von der großen Bühne zurück?

Während Gabriel Clemens nach seinem größten Spiel bei einer Darts-Weltmeisterschaft den besonderen Sieg auskostete und sich mehrmals bei der Unterstützung bedankte, meldete sich der ausgebuhte Gerwyn Price zu Wort.

Der abgelöste Weltranglistenerste Gerwyn Price hat mit einem kryptischen Instagram-Post auf seine deutliche WM-Niederlage gegen den deutschen Darts-Profi Gabriel Clemens reagiert. "Ich bin nicht sicher, ob ich jemals wieder bei einer WM spiele", schrieb der Waliser und ehemalige Rugby-Spieler am Sonntag nur wenige Minuten nach dem klaren 1:5 gegen Clemens. Er sei komplett niedergeschlagen.

Price hatte im ersten Satz furios losgelegt und dann stark nachgelassen. Als er mit 1:3-Sets zurückgelegen hatte, packte der "Iceman" plötzlich riesige Kopfhörer aus und spielte damit weiter. Eine klare Provokation in Richtung der so oft ihn ausbuhenden Fans im Londoner Alexandra Palace. Das Publikum reagierte zunächst irritiert, Price heizte die Stimmung im Ally Pally damit und mit Gesten in Richtung der Ränge nur weiter an.

Den siegreichen Clemens hatte der Price-Schachzug - im letzten Satz ersetzte der Weltmeister von 2021 die großen Kopfhörer mit Ohrstöpsel - offenbar nicht beeindruckt. "Ich hätte gedacht, dass er sie wieder auszieht, wenn das Spiel weitergeht. Das hat er nicht gemacht. Ich weiß, dass er die manchmal beim Warmspielen trägt. Dass er sie dann trägt, hat mich sehr überrascht. Mein Ziel war aber nur, den Satz zu gewinnen", sagte Clemens bei DAZN.

"Danke Deutschland!"

"The German Giant" wollte sich mit dieser Thematik ohnehin nicht lang aufhalten, genoss vielmehr seinen Moment. Direkt nach seinem finalen Matchdart - einer Doppel-4 - warf "Gaga" seine zwei übrigen Dartpfeile zu Boden, breitete die Arme aus und blickte ungläubig auf die tobende Menge im Alexandra Palace - und der von Clemens demontierte Weltranglistenerste applaudierte trotz aller Frustration fair im Hintergrund. Mit seinem sensationellen Halbfinaleinzug fügte Clemens dem deutschen Darts-Märchen ein weiteres Kapitel hinzu.

"Es ist fantastisch. Danke Deutschland!", sagte der 39-Jährige nach dem überragenden 5:1 unter dem Jubel der zahlreichen Fans aus der Heimat. "Ich habe keine Worte dafür. Gegen die Nummer eins der Welt zu gewinnen, ist unglaublich. Happy New Year!"

"Ich habe ihn die ganze Zeit unter Druck gehalten und ihn damit ziemlich beschäftigt", sagte Clemens außerdem nochmals in Richtung Price bei "Sport1". Am Montag im Halbfinale, wo Vizeweltmeister Michael Smith aus England wartet, soll nun der nächste Coup gelingen: "Jetzt will ich auch Smith ärgern. Das ist das Ziel", so Clemens selbstbewusst. "Ich werde heute mit einem Lächeln einschlafen."