"Nicht selbstverständlich": Viktoria Köln holt Mustafa von Elversberg

Mittelstürmer Valdrin Mustafa (25) wird die SV Elversberg nach der Saison verlassen und zum FC Viktoria Köln wechseln.

Am kommenden Wochenende kann Elversberg Aufstieg und Meisterschaft perfekt machen. Wie an allen bisherigen 35 Spieltagen der laufenden Saison wird in Freiburg am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) auch Valdrin Mustafa wieder im Kader der SVE stehen. 28-mal kam der Mittelstürmer schon zum Einsatz, sechsmal davon in der Startelf.

Fünf Tore und eine Vorlage steuerte Mustafa zum bevorstehenden Aufstieg der Elversberger bei, mit hoch in die 2. Bundesliga wird der 25-Jährige aber nicht gehen. Sein auslaufender Vertrag wird nicht verlängert, stattdessen wird er zur kommenden Saison die Offensive des FC Viktoria Köln verstärken und somit der 3. Liga erhalten bleiben. Das teilte die Viktoria am Dienstag mit.

"So ein Spieler tut jeder Mannschaft gut"

"Wir freuen uns sehr, dass Valdrin Mustafa auf die Schäl Sick kommt und sind auch ein bisschen stolz darauf, immerhin kommt er vom designierten Meister der 3. Liga, das ist nicht selbstverständlich", sagte Viktoria-Cheftrainer Olaf Janßen und erklärte: "Wir bekommen mit ihm einen klassischen Stürmer, der über eine tolle Quote verfügt. Er hat eine gute Geschwindigkeit, kreiert sehr viele gefährliche Aktionen in der Box, da fühlt er sich am wohlsten. So ein Spieler tut jeder Mannschaft gut."

Mustafa, ausgebildet in Saarbrücken und Kaiserslautern, freut sich "riesig auf die neue Herausforderung, die neue Mannschaft und das Trainerteam". Er unterstrich: "Ich habe mich bewusst für Viktoria Köln entschieden, weil ich von Anfang an ein gutes Gefühl hatte. Ich möchte so viele Spiele wie möglich für Viktoria machen und mithelfen, so erfolgreich wie möglich zu sein, am liebsten natürlich mit Toren."