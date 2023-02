"Nicht selbstverständlich": Thioune lobt die Reaktion seiner Spieler

Fortuna Düsseldorf feierte zum Abschluss der englischen Woche ein Erfolgserlebnis. Daniel Thioune lobte sein Team für die "tolle Reaktion" auf die vergangenen beiden Niederlagen.

Vor neun Tagen die deutliche Niederlage beim SC Paderborn (1:4), dann das bittere Pokalaus im Elfmeterschießen in Nürnberg (3:5 i.E.) - die ersten beiden Spielen der englischen Woche hatte sich Fortuna Düsseldorf natürlich anders vorgestellt. Von der Enttäuschung, vor allem über die Niederlage beim Club, war in der dritten Partie innerhalb gut einer Woche aber nur wenig zu spüren. Die Fortuna dominierte Sandhausen über die gesamte Spieldauer und feierte einen gelungenen Abschluss der Woche (2:0).

Dementsprechend stolz zeigte sich Daniel Thioune kurz nach dem Abpfiff: "Wir haben in dieser Woche viel dafür getan, um uns in eine nicht optimale Situation zu bringen, und es ist nicht selbstverständlich, dass meine Mannschaft so eine tolle Reaktion darauf zeigt", wird der Fortuna-Trainer in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Dass am Ende so eines Spiels so ein Ding für uns reinfällt, tut gut. Tim Oberdorf

Obwohl die Flingeraner laut Stürmer Daniel Ginczek, dass "Nürnberg-Spiel noch durchaus länger in ihren Köpfen hatten", ließen sie sich auch nicht von kleinen Rückschlägen, wie vergebenen Torchancen, entmutigen: In den ersten 20 Minuten nach dem Wiederanpfiff verpassten die Rheinländer gleich sechsmal den Führungstreffer. "Wir haben uns viele Chancen erarbeitet. Man hat aber auch gesehen, dass Müdigkeit im Spiel steckte, denn wir waren schonmal effektiver", haderte Emmanuel Iyoha.

In der Schlussphase hatte Düsseldorf aber Fortuna zur Seite: Kerim Calhanoglu fälschte einen Abschluss von Tim Oberdorf unhaltbar für Patrick Drewes in das eigene Tor ab. "Dass am Ende so eines Spiels so ein Ding für uns reinfällt, tut gut, denn die Woche war für uns nicht einfach - das ist nicht von der Hand zu weisen", so der Torschütze.

Fortuna verkürzt Abstand auf Platz drei

Doch nicht nur für das Selbstvertrauen war der Erfolg wichtig. Durch die drei Punkte verkürzten die Düsseldorfer den Abstand auf den Tabellendritten 1. FC Heidenheim auf fünf Zähler, sodass der Aufstieg wieder in Reichweite ist. Nun gilt es, das Erfolgserlebnis am kommenden Samstag beim Gastspiel in Fürth (13 Uhr) zu bestätigen. Dort könnte sogar der Sprung in die Top-5 gelingen, weil die direkten Konkurrenten aus Paderborn und Kaiserslautern aufeinandertreffen.

Ob Dawid Kownacki seiner Mannschaft bei diesem Vorhaben helfen kann, erscheint aktuell fraglich: Der beste Torschütze der Flingeraner (acht Treffer) verließ mit Oberschenkelproblemen bereits nach 18 Minuten das Feld verlassen - die Fortuna äußerte sich noch nicht dazu.