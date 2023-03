"Nicht selbstverständlich": Leitl mit anerkennenden Worten für Referee Siebert

Hannover 96 hat auch das Heimspiel gegen den FC Hansa Rostock nicht gewonnen und bleibt in 2023 weiter ohne Sieg. Unter anderem wurden zwei Treffer der Niedersachsen einkassiert. Dass sich Schiedsrichter Daniel Siebert nach der Partie Zeit für ein Gespräch genommen hat, weiß Trainer Stefan Leitl zu schätzen.

Auch gegen Hansa Rostock sollte es nichts mit dem ersten Sieg im neuen Jahr werden: Weil Jahn Regensburg im Parallelspiel bei Holstein Kiel gewonnen hat (2:1), ist Hannover 96 nun das schlechteste Zweitliga-Team der Rückrunde. Mit nur drei Punkten und 8:14 Toren rangieren die Niedersachsen in der Rückrundentabelle auf Platz 18.

Nur noch acht Zähler auf Rang 16

Vorsichtig ausgedrückt ist das ärgerlich, wenn man nur mal einen Blick auf die Ausgangslage vor Beginn des neuen Jahres wirft: 28 Punkte und Rang fünf sowie nur fünf Zähler Rückstand auf den oberen Relegationsplatz ließen 96 hoffen, in der zweiten Saisonhälfte nochmal einen Angriff auf die Aufstiegsplätze wagen zu können. Die bittere Realität ist jedoch, dass der Abstand zum Abstiegs-Relegationsplatz mittlerweile halb so groß, wie der auf Platz drei ist (8 Punkte auf Platz 16).

"Es ist der Weg der kleinen Schritte, den wir gehen müssen, um die Spiele wieder auf unsere Seite zu ziehen", erklärte Leitl nach dem 1:1 gegen Rostock. Trotz allem ist der Support der 96-Anhänger sehr gut, die Stimmung zwischen Mannschaft und Fans scheint trotz der zuletzt schwachen Leistungen zu passen.

Kommende Woche gegen Braunschweig

Torschütze Max Besuschkow kündigte an, dass "wir jetzt im nächsten Spiel siegen wollen und den Fans, die uns schon die ganze Saison so stark unterstützen, drei Punkte schenken möchten". Die Partie in der kommenden Woche ist nicht nur richtungsweisend, sondern es geht auch im Rahmen des Niedersachsenderbys gegen Eintracht Braunschweig (Sonntag, 13.30 Uhr). Der BTSV könnte Hannover mit einem Dreier bis auf sechs Punkte auf die Pelle rücken.

Aber zurück zur Gegenwart: Sowohl in Durchgang eins als auch in der zweiten Hälfte traf jeweils Maximilian Beier zur vermeintlichen Führung, bekam beide Treffer aber vom VAR aberkannt. Erst ahndete Referee Siebert ein hohes Bein von Sebastian Ernst, dann stand Vorlagengeber Derrick Köhn in Sieberts Augen wenige Millimeter im Abseits. "Mit dem Schiedsrichter habe ich trotz aller Emotionen ein vernünftiges Gespräch geführt. Es ist nicht selbstverständlich, dass er sich Zeit nimmt und noch versucht, das zu erklären", sagte Leitl nach Abpfiff über seinen Austausch mit Siebert.

"Seid mir nicht böse"

Das erste wegen Ernsts hohem Bein zurückgenommene Tor sorgte nämlich durchaus für Diskussionen. Leitl aber verstand die Entscheidung des Schiedsrichters, wollte angesprochen auf den zweiten einkassierten Treffer aber nichts sagen: "Seid mir bitte nicht böse, dass ich zum 2:1 kein Wort mehr verlieren möchte, weil ich glaube, dass da auch jedes Wort zu viel ist."