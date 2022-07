Nicht selbstverständlich: Latza bleibt Schalkes Kapitän

Wie der kicker exklusiv berichtete, bleibt Danny Latza Kapitän des FC Schalke 04, Simon Terodde und Maya Yoshida heißen seine Stellvertreter. Auch die Besetzung des Mannschaftsrates ist jetzt klar.

Im kicker-Interview hat Frank Kramer angekündigt, die Frage nach dem Kapitän an diesem Donnerstag klären zu wollen. "Wir haben die vergangenen Tage und Wochen intensiv genutzt, um uns mit allen Beteiligten umfassend auszutauschen", sagt Schalkes Trainer. Die Verantwortlichen wollten sich "ausreichend Zeit nehmen, um ein Gefühl für die Gruppe und die bestehende Hierarchie zu bekommen". Dieser Prozess sei nun weitgehend abgeschlossen.

Kramer informiert beim Vormittagstraining

Im Rahmen des Vormittagstrainings hat Kramer am Donnerstag nun die versammelte Mannschaft über alle Entscheidungen informiert. Danny Latza bleibt demnach Kapitän der Königsblauen, sein erster Stellvertreter wird Simon Terodde. Der zweite Stellvertreter Latzas ist ein erfahrener Neuzugang: Japans Nationalverteidiger Maya Yoshida. Diese Konstellation hat Schalke mittlerweile auch bestätigt.

Trainerteam bestimmt - Kassenwart Langer im Mannschaftsrat

Die Kapitäne wurden vom Trainerteam bestimmt, im Anschluss gab es einen Austausch über die Besetzung des Mannschaftsrates. Neben dem Trio sitzen Victor Palsson, Ralf Fährmann und Neuzugang Tom Krauß in dem Gremium, Kassenwart Michael Langer gehört ebenfalls dazu.

Latzas Wahl nicht selbstverständlich

Dass Latza Kapitän bleiben darf, ist nicht selbstverständlich: Der Mittelfeldspieler war in der Vorsaison häufig verletzt, lediglich neunmal lief er in der Liga mit der Binde am Arm aufs Feld. Terodde trug sie bereits sechsmal. Die Entscheidung, Latza nun nicht als Kapitän abzusägen, dürfte auch im Sinne des Teamgefüges erfolgt sein.

