"Nicht selbstverständlich": Drewes verlängert beim SVS

Der SV Sandhausen hat im Abstiegskampf der 2. Bundesliga mit Stammtorhüter Patrick Drewes verlängert.

"Es ist bei weitem nicht selbstverständlich, dass sich Patrick in unserer momentanen Situation klar zum SV Sandhausen bekennt und seinen Vertrag langfristig verlängert", sagte Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter beim SVS, zur Verlängerung, zu deren genauer Laufzeit der Verein keine Angaben machte.

"Patrick ist Führungsspieler und Leistungsträger in unserer Mannschaft und hat in der letzten Saison mit starken Leistungen dazu beigetragen, dass wir den Klassenerhalt noch erreicht haben. Ich bin mir sicher, dass er auch in der kommenden Rückrunde ein Garant für unser Ziel, in der kommenden Saison im zwölften Jahr nacheinander 2. Liga zu spielen, sein wird."

Verlängerung "logischer Schritt"

Drewes war zur Saison 2021/22 vom damaligen Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum an den Hardtwald gewechselt und avancierte schnell zur Nummer eins. "Der Verein hat mir sehr früh signalisiert, dass er mit mir verlängern möchte. Die Vorstellungen beider Seiten passten recht schnell überein, so war die Verlängerung der logische Schritt", äußerte sich Drewes zur Entwicklung - und zeigte sich zudem "sehr zufrieden mit der Arbeit, die wir als Torhüter-Team leisten, auch in Zusammenarbeit mit (Torwarttrainer, Anm. d. Red.) Daniel Ischdonat".

"Einer der besten Zweitliga-Torhüter"

In insgesamt 49 Pflichtspielen stand Drewes mittlerweile im Tor des SVS, 13 davon in der laufenden Zweitliga-Spielzeit (kicker-Notenschnitt 2,92).

"Ich freue mich riesig, dass Patti verlängert hat und damit auch ein wichtiges Zeichen innerhalb der Mannschaft setzt", sagte SVS-Trainer Alois Schwartz, während Ischdonat hinzufügte, dass Drewes "sich in den letzten anderthalb Jahren zu einem der besten Zweitliga-Torhüter entwickelt" habe.