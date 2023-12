"Nicht selbstverständlich": Das ist Bayers Rekord-Youngster Izekor

Beim 5:1-Sieg gegen Molde FK wurde der 16-jährige Ken Izekor zu Bayers neuem Rekord-Youngster. Für das Talent gab es nach dessen Profi-Debüt von den Verantwortlichen neben viel Lob auch mahnende Worte.

Er hatte noch keinen Ball berührt und doch schon Klub-Geschichte geschrieben. Als Ken Izekor im Europa-League-Spiel gegen Molde FK in der 77. Minute eingewechselt wurde, war der Angreifer mit 16 Jahren, sechs Monaten und 20 Tagen der jüngste Pflichtspiel-Debütant von Bayer 04.

Damit löste er den heute 18-Jährigen und für den FC Nordsjaelland spielenden Zidan Sertdemir (16 Jahre, neun Monate und drei Tage) ab. Doch wer ist Bayers neuer Rekord-Youngster?

Izekor gehört zum 2007er-Jahrgang, der den Paradejahrgang der Leverkusener Nachwuchsarbeit darstellt. Dort wird er mit Sturmpartner Francis Onyeka den hoch eingeschätzten Talenten zugeordnet.

Letzterer wäre übrigens auch ein Kandidat fürs Molde-Spiel gewesen, fiel aber erkrankt aus, sodass Izekor zu seinem Einsatz kam - der sich sehen lassen konnte. Zehn Ballkontakte hatte der Angreifer mit nigerianischen Wurzeln, brachte alle seine sechs Pässe an den Mann, gewann seinen einzigen Zweikampf, wurde einmal gefoult und setzte einen Torschuss ab, der über den Kasten der Norweger strich.

Lobende Worte von Xabi Alonso

Folglich gab es ein Lob vom Chef für den Debütanten. "Er hat es sehr gut gemacht. Er hatte drei, vier gute Aktionen. Er ist gefährlich, er ist sehr stark und dreht sich sehr schnell", urteilte Xabi Alonso, "wenn wir junge Spieler sehen, die die Möglichkeit haben, nah am Profi-Kader zu sein, ist es wichtig, dass sie oft mit uns trainieren." Und bei Gelegenheit auch zum Einsatz kommen.

Geschäftsführer Simon Rolfes beschrieb nach dem 5:1-Sieg die Hintergründe für Izekors Debüt. So sei der Angreifer, der als Mittel- und als Außenstürmer eingesetzt werden kann, in den Kader gerutscht, "um natürlich auch ein bisschen zu gucken, dass andere Spieler nicht unbedingt noch reinmüssen".

Voraussetzung war natürlich die Leistung in den Nachwuchsmannschaften. Dort spielt Izekor wie Onyeka vorwiegend schon in der U 19 (8 Einsätze/1 Treffer). In der U 17 kommt er nur in den Topspielen zum Einsatz (5/5). "Er hat schon in der U 17 und der U 19 Torgefahr bewiesen", erklärt Rolfes, "für ihn war es sicherlich eine schöne Möglichkeit, ein paar Minuten zu sammeln und mal Profi-Luft zu schnuppern."

Nun wartet wieder der U-19-Alltag

Für den Spieler, der seit 2018, damals in der U 11, am Nachwuchsleistungszentrum am Kurtekotten ausgebildet wird, stellt das Pflichtspieldebüt genauso ein wichtiges Zeichen dar wie für Bayers Talentschmiede. Signalisiert Izekors Einwechslung doch, dass Spieler, die lange im Klub ausgebildet wurden und nicht erst in der U 17 zu Bayer 04 kommen, die Möglichkeit haben, bei den Profis anzuklopfen. Stichwort: Durchlässigkeit.

Für den 1,77 Meter großen Izekor, der ein körperlich starker und sehr wuchtiger Angreifer ist, war sein Profi-Debüt die Belohnung für die jüngste Entwicklung, nachdem der in Aachen geborene deutsche U-17-Nationalspieler zuletzt richtig Gas gegeben hat.

Er hat es sich verdient, dass er zum Einsatz gekommen ist, das ist nicht selbstverständlich als 16-Jähriger. Thomas Eichin

"Er hat es sich verdient, dass er zum Einsatz gekommen ist", urteilt der ehemalige Nachwuchsleiter und heutige "Leiter Lizenz" Thomas Eichin, "das ist nicht selbstverständlich als 16-Jähriger."

Und deshalb mahnt Izekors ehemaliger Chef: "Wichtig ist, dass er das richtig einordnet. Sein Alltag sind die U 17 und die U 19 - nicht die Profi-Mannschaft." Am Sonntag im Pokalspiel gegen Freiburgs U 19 steht für Izekor also die nächste Bewährungsprobe an.