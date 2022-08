Nicht sein Lieblingsgegner: Nagelsmann erwartet Wolfsburg ohne "vakuumverpackten Helm"

Der FC Bayern kann heute gegen den VfL Wolfsburg zwei Bundesliga-Rekorde ausbauen. Julian Nagelsmann erwartet keinen zu defensiven Gegner.

25-mal spielte der VfL Wolfsburg bislang beim FC Bayern, 25-mal gewann er nicht. Kein anderer Bundesligist bestritt gegen einen anderen so viele Heimspiele, ohne je verloren zu haben (23 Siege, zwei Remis). Was also probieren die Wölfe an diesem Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker), wenn sie erstmals mit dem Ex-Münchner Niko Kovac an der Seitenlinie diese Misere zu beenden versuchen?

"Wir haben diese Woche nochmal trainiert, wie es ist, wenn ein Gegner tiefer verteidigt", berichtete Bayern-Trainer Julian Nagelsmann - Kovacs Nach-Nachfolger - im Vorfeld zwar, erwartet von den Wolfsburgern aber nicht, "dass sie sich hinten einigeln. Sie werden mitspielen und gewinnen wollen. Ich gehe nicht von einem offenen Visier aus, aber auch nicht von einem vakuumverpackten Helm."

Nur viermal verlor Bayern das erste Heimspiel

Gegentore wird der VfL ohnehin nur schwer vermeiden können. Die Bayern trafen in den jüngsten 82 Bundesligaspielen immer - laufender Bundesligarekord - und speziell gegen Wolfsburg in den letzten 28 Duellen sowie in bisher jedem Heimspiel.

Gelänge den Gästen heute ein Auswärtssieg, wäre es auch historisch gesehen eine echte Rarität. Insgesamt verloren die Bayern nur viermal das erste Bundesliga-Heimspiel einer Saison: 1966/67 (1:2 gegen Frankfurt), 1991/92 (1:2 gegen Rostock), 1997/98 (0:1 gegen Kaiserslautern) und 2011/12 (0:1 gegen Gladbach).

Nur Nagelsmanns persönliche Bilanz gegen die Wölfe passt nicht ganz zu all den eindeutigen Vorzeichen. Von 13 Bundesliga-Vergleichen mit Wolfsburg gewann der 35-Jährige nämlich lediglich drei bei acht Remis und zwei Niederlagen. Als Bayern-Trainer war in der Vorsaison einem 4:0 zuhause zum Hinrundenabschluss ein 2:2 am 34. Spieltag beim VfL gefolgt.