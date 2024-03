Nicht SC Magdeburg, nicht FC Barcelona: DAS ist gerade Europas bester Handball-Club

Der SC Magdeburg zählt als Champions-League-Sieger zu den besten Clubs Europas, der FC Barcelona gehört schon seit Jahren zur Crème de la Crème. Es gibt aber einen ganz anderen Verein, der derzeit in Europa für Aufsehen sorgt.

Francisco Costa mischt mit seinem Bruder und seinem Vater als Trainer die Handball-Liga in Portugal auf. Sascha Klahn

Es sind Zahlen, die auf den ersten Blick kaum zu glauben sind. 22 Spiele hat Sporting Lissabon bislang in der heimischen Liga absolviert. Alle 22 haben die Portugiesen gewonnen. Der 35:32-Erfolg gegen Dauermeister FC Porto am vergangenen Wochenende war gewissermaßen die Krönung der langen Siegesserie.

Aber damit nicht genug. Denn im Jahr 2024 ist Sporting sogar in allen Wettbewerben noch unbesiegt - und hat nach dem Erfolg gegen Porto nun sogar 21 Pflichtspiele hintereinander gewonnen. In der European League wurden zuletzt sogar zweimal die Füchse Berlin besiegt, die in der Bundesliga immerhin um die erste Meisterschaft ihrer Vereinsgeschichte kämpfen.

Doch auch die Füchse Berlin als Tabellenführer der Handball Bundesliga wurden letztlich von Sporting gestoppt. Aber warum ist Sporting so stark und steht erstmals seit 2018 wieder vor dem Gewinn der portugiesischen Meisterschaft? Der Aufschwung des Traditionsclubs hat stark mit dem Namen Costa zu tun.

Trainiert wird das Team seit 2021 von Ricardo Costa. Und die Schlüsselspieler sind ausgerechnet seine Söhne Francisco und Martim. Das 19 Jahre alte Supertalent Francisco Costa führt die Torschützenliste der Liga an, sein Bruder Martim sorgte jüngst bei der Heim-EM für Aufsehen und wurde sogar ins All-Star-Team gewählt.

Die Costa-Familie bildet also die Grundlage dafür, dass Sporting der Meistertitel kaum noch zu nehmen ist. Neun Punkte Vorsprung hat Sporting vor Stadtrivale Benfica - für die Costas und ihre Mitspieler dürfte es also nur noch eine Frage der Zeit sein.

