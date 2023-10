"Nicht Regionalliga-tauglich": WSV-Coach Dogan teilt aus

Der Wuppertaler SV befindet sich in einem Formtief. Beim 3:4 gegen Kellerkind SV Lippstadt offenbarte der WSV erneut erhebliche Mängel in der Defensive und blieb in der Liga zum vierten Mal in Folge sieglos. Der dadurch in die Kritik geratene Cheftrainer Hüzeyfe Dogan fand nun deutliche Worte.

Die Zukunft von Hüzeyfe Dogan beim Wuppertaler SV bleibt ungewiss IMAGO/Fotografie73