"Nicht ordnungsgemäß gezeigt": Gelbe Karte gegen Park annulliert

Das DFB-Sportgericht hat auf den Einspruch des Spielers Kyu-Hyun Park von Dynamo Dresden reagiert und die im Drittliga-Spiel beim SV Meppen verhängte Gelb-Rote Karte annulliert.

Nach Ansicht des DFB-Sportgerichts war die erste Gelbe Karte gegen Kyu-Hyun Park in der 64. Spielminute unwirksam, da sie "dem Spieler nicht ordnungsgemäß gezeigt" wurde, heißt es in einer Mitteilung des Verbands vom Donnerstag.

Der SGD-Verteidiger hatte sich nach einem Treffer von Meppens Marek Janssen am Boden gewunden, dann zunächst das Feld verlassen wollen, um sich kurz darauf doch innerhalb des Spielfelds hinzulegen. Für dieses Zeitspiel hatte der 22-jährige Südkoreaner Gelb gesehen.

In jenem Moment hatte Park aber mit dem Rücken zum Unparteiischen gestanden. Dresden argumentierte, dass Park im Wissen um die erste Karte vier Minuten später anders in den Zweikampf gegangen wäre, der dann zur Gelb-Roten führte.

Im Regelwerk heißt es dazu konkret: "Eine Gelbe Karte muss mit Nachdruck gezeigt werden, so dass dem Spieler deutlich wird, dass ein weiteres Fehlverhalten zu 'Gelb-Rot' oder zum Feldverweis führt. Der Schiedsrichter sieht den Spieler dabei an und zeigt die Karte nicht in eine Spielertraube hinein." (DFB-Lehrbrief Nr. 79)

Besonders bitter: Der folgende Freistoß führte zum 1:1. Mit nur noch zehn Mann verlor Dynamo die Partie nach 1:0-Führung noch 1:4 und verspielte womöglich den Wiederaufstieg in die 2. Liga.

Nach der Annullierung der Gelb-Roten Katze steht Park im letzten Saisonspiel der SG Dynamo Dresden gegen den VfB Oldenburg am kommenden Samstag immerhin doch zur Verfügung.

Die in der 68. Spielminute verhängte zweite Gelbe Karte bleibt hingegen bestehen.