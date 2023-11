"Nicht optimal vorbereitet": Doku rechnet mit DFB-Debakel bei WM ab

Die Doku sollte im Idealfall den Weg zum WM-Titel begleiten, nun ist sie ein Zeugnis des Scheiterns. "Born for this" gibt etwas Aufschluss, woran das sensationelle Vorrunden-Aus der DFB-Frauen in Australien gelegen haben könnte.

"Ich habe mir die Folgen noch nicht angesehen, weil der Fokus ganz klar bei den nächsten Spielen liegt", sagte Svenja Huth auf der DFB-Pressekonferenz am Dienstagnachmittag: "Das schieben wir erstmal zur Seite." Gemeint waren die zweite und dritte Folge der Doku-Serie "Born for this", aus der am Vormittag erste Zitate bekannt worden waren und die von Freitag an im ZDF zu sehen sind.

Beim Rückblick auf das historische Scheitern kritisieren Kapitänin Alexandra Popp und Kolleginnen die Bedingungen vor Ort - und einige Entscheidungen der damaligen Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. "Tatsächlich glaube ich, dass wir nicht optimal vorbereitet waren", sagt Popp etwa.

Erst am Ende des zweiten Trainingslagers in Herzogenaurach hatte Voss-Tecklenburg den endgültigen WM-Kader nominiert. Dies habe "Unmut erzeugt" und "extrem hohen Druck", stellt Popp fest. "Ungewissheit macht einen auch auf dem Spielfeld unsicher", sagt Sjoeke Nüsken, selbst ihrerzeit eine Wackelkandidatin. Auch der Teamgeist habe durch den verlängerten Konkurrenzkampf gelitten. Lina Magull fand, im zweiten Lehrgang sei es nicht darum gegangen, "dass wir uns als Team finden, sondern eher darum, sich zu beweisen".

"Trinke über den ganzen Tag und kontrolliere deinen Urin"

Lautsprecherin Popp gesteht zu Beginn der dritten Episode, sie habe sich kurz vor dem Abflug nach Australien "völlig überspielt" und "übertrainiert" gefühlt. Auch die Lage des Basecamps kommt nicht gut weg. "Schöne Einöde" nannte es Lena Lattwein schon kurz nach dem Einzug in das abgelegene Teamhotel in der Kleinstadt Wyong, rund 100 Kilometer nördlich von Sydney.

Popp kritisiert in der Doku die "nicht optimale" Unterbringung "extrem weit weg vom Schuss", die Spielerinnen wünschten sich laut Lea Schüller "mehr Freiheiten. Da kann man sich überlegen, ob man das beim nächsten Mal vielleicht anders handhaben kann".

Die Profis waren in Wyong in Zweier-Appartements untergebracht, in denen DFB-Mitarbeiter einige Hinweise angebracht hatten - wie "Stay Hydrated" ("Trinke über den ganzen Tag und kontrolliere deinen Urin"), "Die richtige Schlafkleidung" und "Dein Bett hat eine Funktion: Schlaf!". "Ich glaube, das war eine nett gemeinte Geste, aber halt einfach überflüssig", kommentierte Magull.