Nicht nur wegen Grlic: Mehrere Wiedersehen in Duisburg

Gleich aus mehreren Gründen dürfte die Partie des MSV Duisburg gegen den FC Ingolstadt 04 eine besondere werden. FCI-Coach Michael Köllner erinnert sich an frühere Duelle und gibt ein Personalupdate.

Die Schanzer wollen einfach nicht wirklich in Fahrt kommen. Das beste Beispiel: das jüngste Aufeinandertreffen mit der Zweitvertretung von Borussia Dortmund, das vor heimischer Kulisse nur 1:1 endete. Für Köllner zwei verlorene Punkte. Zwar hatte man eine schlechte erste Hälfte gespielt, diese wiederum im zweiten Durchgang ausgebügelt und den schnellen Ausgleich erzielt. Nur mehr kam eben nicht mehr auf die Anzeigetafel.

Mause und Schröck fallen aus - Bei Malone gibt es Hoffnung

Zu wenig für die Ansprüche des FCI, der mit 18 Punkten den zwölften Platz belegt. Der Abstand auf einen Abstiegsplatz ist dabei geringer, als jener auf den Relegationsrang drei. Nicht besonders hilfreich, dass Köllner vor dem Duell beim MSV Duisburg mal wieder gezwungenermaßen umbauen muss. Sicher nicht mit dabei sein wird nämlich Jannik Mause, der gegen den BVB zur Pause ins Spiel kam und seine Aufgabe sauber machte (kicker-Note 2). Ärgerlich nur, dass der Angreifer kurz vor Ende der Partie übel von Dortmunds Keeper Marcel Lotka abgeräumt worden war und sich beim gefährlichen Einsteigen des Schlussmanns das Nasenbein brach.

Köllner hofft, dass Mause nur das Auswärtsspiel in Duisburg verpasst und nach der Länderspielpause wieder einsatzfähig ist. Auch Tobias Schröck - ebenfalls zum Seitenwechsel in die Partie gekommen (kicker-Note 2,5) - fehlt den Schanzern aufgrund von Problemen im Bereich der Nasennebenhöhlen, welche mit der Einnahme von Antibiotika verbunden sind. Der Einsatz von Ryan Malone, der in der vergangenen Woche mit Magenproblemen zu kämpfen hatte, ist indes noch fraglich, laut Köllner könne der Innenverteidiger aber eventuell mitfahren.

Nichtsdestotrotz darf das Verletzungspech keine Ausrede in Duisburg sein. Gastiert der FCI doch beim Tabellenvorletzten, der Negativüberraschung schlechthin in dieser Saison. Köllner forderte auf der Pressekonferenz, "das Heft des Handels in die Hand" zu nehmen und einen "angeknockten" Gegner, wie es die Duisburger seien, "in den Griff zu bekommen". Der 53-Jährige weiß, dass "wir gut genug sind, um dort zu punkten".

Doch nicht nur aus sportlicher Sicht ist es ein brisantes Duell. Gleich aus mehrerlei Hinsicht kommt es am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) zum Treffen von alten Bekannten. Erst einmal wäre da Ingolstadts Sportdirektor Ivica Grlic, der seines Zeichens ein Duisburger Urgestein ist und von 2004 bis 2022 für den MSV aktiv war - erst als Spieler und dann als Sportdirektor. "Der ein oder andere Tipp ist natürlich hilfreich", gab Köllner zu, erklärte aber auch, dass sich in zwei Jahren viele Dinge verändern können, gerade im Fußball.

Schommers und Köllner kennen sich gut aus Nürnberger Zeiten

Schmunzelnd erzählte Ingolstadts Trainer, der wie so oft in Redelaune war, dass Grlic ihm erst "gestern ein paar Tore gezeigt hat von seinem Spiel gegen Ingolstadt. 6:0 ging das damals aus." Köllner erinnere sich "eher an andere Ergebnisse". Gemeint dürfte damit wohl das 6:1 des 1. FC Nürnberg bei den Zebras in der Saison 2017/18 sein. Damals stand Köllner als Cheftrainer des Club an der Seitenlinie, während ihm Boris Schommers, Neu-Trainer der Duisburger, assistierte. Über knapp zwei Saison hinweg leitete das Duo Köllner/Schommers die sportlichen Geschicke bei den Mittelfranken, stieg mit dem FCN in die Bundesliga auf und trennte sich im Februar 2019 aufgrund der sportlichen Situation, woraufhin Schommers erst als Interimstrainer und dann als Trainer die Mittelfranken übernahm.

Die Partie in der Schauinsland-Reisen-Arena wird also nicht nur aufgrund der sportlichen Lage brisant.