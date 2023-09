Nicht nur Tore: Warum Boniface mehr als nur Bayers Torjäger ist

Wie schon beim 3:0 in Gladbach traf Victor Boniface auch beim 5:1 gegen Darmstadt doppelt. Leverkusen Fans sind begeistert, aber nicht nur die.

Und dann zog er los. Unwiderstehlich. Locker vorbei an zwei Gegenspieler, chippte Victor Boniface den Ball über den herausstürzenden Darmstädter Keeper Marcel Schuhen in die Maschen. Ein Sahnebonbon von einem Tor. Und die Bay-Arena tobte.

Wie nach seinem 3:1, als er eiskalt aus ungünstigem Winkel ins lange Eck vollstreckte und nach Jonas Hofmanns 4:1, das Boniface mit einem überlegten Querpass am Strafraum auflegte. Es waren die Treffer drei und vier sowie die zweite Torvorlage im dritten Bundesligaeinsatz - ein Traumstart für den 22-Jährigen, der für 16 Millionen Euro Ablöse von Union Saint-Gilloise kam.

"Er hat einen super Einstieg gefunden. Er wird auch gut eingesetzt und zeigt seine Qualitäten", erklärt Simon Rolfes. Doch wer nach diesen Sätzen glaubt, er wolle die Leistung des neuen Mittelstürmers relativieren, lag komplett daneben. Vielmehr hob der Geschäftsführer die Bedeutung des Sturmtanks für das Leverkusener Spiel hervor, der aktuell auch erstmals für Nigerias Nationalmannschaft nominiert wurde.

Natürlich spricht man zurecht über seine Tore, aber für die Spielentwicklung ist es auch wichtig. Simon Rolfes

Boniface habe "auch diese Präsenz, als Neuner Bälle zu halten. Natürlich spricht man zurecht über seine Tore, aber für die Spielentwicklung ist es auch wichtig, wenn der Gegner dich presst, dass du weißt, dass du jemanden hast, den du anspielen kannst. Das hilft den Innenverteidigern bei der Spieleröffnung und unserem Spiel. Das ist genauso wichtig, wie seine Tore, die er gemacht hat", betont Rolfes.

Dieser ist genauso angetan von Bonifaces Blitzstart wie die Fans. Doch nicht nur diese spielerischen Qualitäten sind es, die begeistern. So sieht Mittelfeld-Boss Granit Xhaka keine Gefahr, dass der Shootingstar abhebt, sondern hebt vielmehr die Gier des Angreifers hervor. "Boni ist ein bodenständiger Junge. Es ist nur gut für die Mannschaft, dass man sieht: Wir haben da vorne einen, der hungrig ist, der Erfolge feiern möchte. So wird man auch besser. Er macht die Mannschaft besser, er macht sich selbst besser. Wir sind froh, dass wir so einen wie ihn bei uns haben."

Xabi Alonso: "Er ist komplett" - Boniface lobt Wirtz: "Ein Magier"

Auch Xabi Alonso lobt Bonifaces Wert für das Team. "Er hilft mit seinem Spiel der Mannschaft. Er will das Spiel genießen. Aber nicht nur für sich. Er ist nicht nur ein klassischer Stürmer, nicht nur ein Bomber - er ist komplett", urteilt der Trainer den Angreifer.

Dieser gibt alle Komplimente weiter oder zurück. So rühmt er Florian Wirtz, den Passgeber vor seinem 3:1 in höchste Tore. "Er ist ein Magier. So einen Spieler hinter mir zu haben, ist unglaublich."

Genauso wie Bonifaces Einstand in der Liga.

Stephan von Nocks

Ein großes Porträt von Victor Boniface lesen Sie in der Montagsausgabe des kicker (ab Sonntagabend im eMagazine). Darüber hinaus spricht der Ex-Schalker und Belgien-Experte Marc Wilmots im Interview über Leverkusens neuen Mittelstürmer, erklärt ihn als Spielertyp, was Boniface noch zu einem Angreifer der Klasse von Romelu Lukaku fehlt, und prophezeit dem 22-Jährigen eine große Karriere.