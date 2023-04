Nicht nur Thalhammer fehlt die "Selbstverständlichkeit": Regensburg hadert und zittert

Jahn Regensburg bleibt fünf Spieltage vor Saisonende Tabellen-16., also auf dem Relegationsrang. Damit haben allen voran zwei Flauten zu tun.

So langsam wird es eng für Jahn Regensburg: Nach sechs Spielzeiten in Serie in der 2. Bundesliga droht der Abstieg aus dem deutschen Unterhaus. Zwar haben die Oberpfälzer den Klassenerhalt weiter selbst in der Hand, doch an insbesondere zwei Stellschrauben muss gedreht werden.

Vier Partien ohne Sieg

Zum einen wäre da die Ergebniskrise, seit vier Spielen hat Regensburg nicht mehr gewonnen, das Team von Trainer Mersad Selimbegovic sammelte dabei nur zwei Zähler. Punkte, die im Kampf um den Klassenerhalt dringend benötigt werden, wurden teils leichtfertig liegengelassen.

Beispielsweise beim jüngsten 0:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern. Die Selimbegovic-Mannschaft war besser im Spiel und hatte ihre Chancen. Sie scheiterte jedoch zweimal am gegnerischen Torhüter Andreas Luthe. Weshalb Angreifer Prince Osei Owusu, der spät seinen Meister im Keeper gefunden hatte, haderte: "Wir treten auf der Stelle." Diese Aussage passt zu den vergangenen vier Spielen, in denen nur drei Treffer erzielt und fünf geschluckt wurden. Es mangelte dabei selten am Willen, Gelegenheiten auf Tore gab es auch.

Selimbegovic adelt FCK-Keeper Luthe, hadert aber mit dem fehlenden "Quäntchen Glück"

Was fehlt, ist die entscheidende Durchschlagskraft. Die drittschlechteste Offensive der Liga nach Rostock (25) und Nürnberg (26) hat erst 28 Tore erzielt. Selimbegovic vermisste laut der Vereinswebsite auch gegen Lautern letztlich das "kleine Quäntchen Glück". Luthes Paraden - der ehemalige Torhüter von Union Berlin hatte auch Sarpreet Singhs Versuch in Hälfte eins an die Latte gelenkt - honorierte Selimbegovic mit den Worten: "Die letzte Chance hält nicht jeder Erstliga-Torhüter."

Unter dem Strich ist es sehr bitter, dass wir wieder so nah an einem Sieg waren und uns nicht belohnen konnten. Maximilian Thalhammer

Dass der "hervorragende Torwart unseren Treffer ein ums andere Mal" vereitelt hatte, war für Selimbegovic jedoch nicht der Knackpunkt. "Das ganze Spiel war beispielhaft für unsere gesamte Saison: Wir sind da, wir sind gut, doch das letzte Quäntchen fehlt", wiederholte der Coach. Dem Team gebe es aber nicht viel vorzuwerfen. Maximilian Thalhammer benannte einen Punkt, den es zu bessern gilt, dagegen klar. "Uns fehlte es am Ende an der Kaltschnäuzigkeit und der Selbstverständlichkeit, das Tor zu erzielen. Unter dem Strich ist es sehr bitter, dass wir wieder so nah an einem Sieg waren und uns nicht belohnen konnten."

Sallers Sperre kommt zur Unzeit - Selimbegovic fordert Tugenden

Apropos bitter: Mindestens ein Spiel wird Regensburg auf den gesetzten Rechtsverteidiger Benedikt Saller (19 Zweitliga-Spiele 2022/23 samt drei Assists und der kicker-Note 3,7) verzichten müssen. Der 30-Jährige sah wegen eines groben Foulspiels an Jean Zimmer in der 74. Minute glatt Rot. Dabei geht es nun gegen zwei direkte Konkurrenten.

Dem Umfeld beim Jahn bleiben jedoch Lichtblicke. Insgesamt drei direkte Duelle gegen Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt gibt es noch, am Sonntag (13.30 Uhr) steht bei Schlusslicht SV Sandhausen ein erstes kleines Finale an. Am Samstag darauf geht es zum 17. Hansa Rostock und am vorletzten Spieltag (Samstag, 20. Mai, 13 Uhr) steht das Gastspiel bei Aufsteiger Eintracht Braunschweig an. Trainer Selimbegovic erklärte nüchtern: "Es ist ein Marathon, der langsam auf den letzten Kilometern ist, aber das Rennen ist noch nicht zu Ende. Jetzt ist Mut, Ruhe und Ausdauer gefragt."

Auch die schweren Heimspiele sollen gemeistert werden

Das Ziel ist klar, einige Punkte müssen noch gesammelt werden. Laut Thalhammer gilt es ab sofort, "die Offensivaktionen klarer zu Ende zu spielen. Wir haben noch alles in der eigenen Hand. Zudem haben wir noch zwei Heimspiele, die wir auch mit der Unterstützung unserer Fans gewinnen können." Diese beiden Partien vor heimischen Publikum stehen jedoch gegen die Aufstiegsanwärter Hamburger SV (Sonntag, 14. Mai, 13.30 Uhr) und 1. FC Heidenheim (zwei Wochen später am letzten Spieltag, 15.30 Uhr) an.