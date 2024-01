Nicht nur Mainz hat Grüll im Visier

Mainz 05 hat schon länger ein Auge auf Marco Grüll (25) geworfen, dessen Vertrag bei Rapid Wien am Saisonende ausläuft. Da die Österreicher in diesem Winter bereits einen anderen Flügelstürmer abgegeben haben, tendiert die Neigung zu einem vorzeitigen Verkauf gegen null. Der viermalige Nationalspieler ist in jüngster Zeit auch ins Visier anderer deutscher Erstliga- Klubs wie Union Berlin, Werder Bremen und VfL Bochum geraten.