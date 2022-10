Nicht nur Kramer: Auch Koné pausiert

Hinter zwei Mittelfeldspielern steht ein Fragezeichen für das Auswärtsspiel der Borussia in Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr). Trainer Daniel Farke hofft und bangt.

Es gab reichlich Applaus für die Derbysieger. Knapp 200 Fans hatten sich am Mittwochnachmittag im Borussia-Park eingefunden und spendeten den Köln-Bezwingern ausgiebig Beifall auf dem Weg zum Trainingsplatz. Zwei Profis, die beim 5:2 am Sonntag auf dem Rasen standen, wurden allerdings vermisst: Christoph Kramer und Kouadio "Manu" Koné. Die beiden Mittelfeldspieler fehlten beim Start der Vorbereitung auf das Wolfsburg-Spiel.

Großes Fragezeichen hinter Kramer - Hoffnung bei Koné

Bei Kramer hatte sich die Trainingspause abgezeichnet. Der Rio-Weltmeister kam verletzt aus dem Köln-Spiel, nachdem er gleich zu Beginn der Begegnung umgeknickt war. Einblutung in der Kapsel und Teilruptur im vorderen Außenband des Sprunggelenks lautet die offizielle Diagnose, um Kramers Mitwirken in Wolfsburg wird gezittert. "Hinter seinem Einsatz steht noch ein großes Fragezeichen. Wir werden aber alles versuchen, ihn noch rechtzeitig fit zu bekommen", erklärte Farke nach der Einheit.

Etwas besser sieht es beim ebenfalls angeschlagenen Koné aus. Der Franzose nahm nicht am Teamtraining teil, absolvierte aber immerhin eine individuelle Einheit auf dem Platz. "Manu hat am Sonntag einen Tritt in die Wade bekommen. Wir haben aber die Hoffnung, dass er in den kommenden Tagen einsteigen und am Samstag auch spielen kann", sagte der Trainer.

Vorzeitiges Trainingsende von Scally war Vorsichtsmaßnahme

Als Vorsichtsmaßnahme deklarierte Farke das vorzeitige Trainingsende von Joe Scally, der nur einen Teil der Übungen mit der Mannschaft mitmachte und früher als die Kollegen in die Kabine ging. "Joe hatte zum Ende des Derbys Krämpfe und sich etwas überdehnt. Bei den Sprints und der letzten Spielform haben wir ihn rausgenommen. Im Hinblick auf das Wolfsburg-Spiel sieht es aber ganz gut aus", lautete Farkes Einschätzung. Insgesamt zeigte er sich mit der Mannschaft und der Trainingseinheit sehr zufrieden: "Nach so einem emotionalen Derby-Sieg dauert es manchmal ein wenig, bis man wieder komplett hochgefahren ist. Die Jungs waren aber fokussiert, und die Intensität sehr hoch."