Nicht nur Koné und Weigl: Farke fehlt ein ganzes Quintett

Mit Personalsorgen sind die Borussen am Mittwoch in die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen den FC Augsburg gestartet. Gleich fünf Spieler standen verletzt oder erkrankt nicht zur Verfügung.

Dass Julian Weigl am Mittwoch noch nicht im Mannschaftstraining auftauchen würde, war abzusehen nach dem bösen Foul von Piero Hincapie beim 2:2 in Leverkusen. Eine schwere Prellung am linken Unterschenkel zog sich der Mittelfeldspieler ("Ich hatte nach der Grätsche erst einmal sehr Angst, weil er mich schon stark getroffen hat - ich hatte Glück im Unglück") zu und muss nun um seine Teilnahme am Saisonfinale bangen.

Doch Weigl ist nicht der einzige Mittelfeldspieler, hinter dem ein Fragezeichen für Samstag steht. Vor dem Heimspiel gegen den FC Augsburg wackeln weitere Kandidaten für die Positionen im Zentrum.

Manu Koné setzte ebenfalls mit dem Mannschaftstraining aus. Der Franzose musste in Leverkusen mit muskulären Problemen ausgewechselt werden. Auch Christoph Kramer bereitet die Oberschenkelmuskulatur Probleme, deshalb konnte er am Mittwoch nicht mit den Kollegen raus auf den Platz. Wer aus dem Mittelfeldtrio gegen den FCA zur Verfügung steht, muss abgewartet werden.

Muss wieder Olschowsky ins Gladbacher Gehäuse?

Stammtorhüter Jonas Omlin verpasste wegen einer Muskelverletzung vor der Leverkusen-Partie schon das Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund. Auch am Mittwoch war noch kein Teamtraining möglich. Damit könnte gegen die Fuggerstädter erneut der junge Jan Olschowsky zwischen die Pfosten rücken. Es wäre der insgesamt fünfte Saisoneinsatz für den 21-jährigen Keeper.

Zumindest fraglich ist zudem das Mitwirken von Joe Scally, der wegen eines Infekts erkrankt fehlte im Training. Beim Rechtsverteidiger könnte die Zeit bis Augsburg reichen. Auf der linken Abwehrseite kann Trainer Daniel Farke indes wieder mit Ramy Bensebaini planen. Der algerische Nationalspieler hat seine Gelbsperre abgesessen.

Wir möchten Platz 10 erreichen. Das wollen wir unbedingt schaffen und unsere Fans auch. Gladbachs Vizepräsident Rainer Bonhof

Dass es nicht nur für die abstiegsgefährdeten Augsburger am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) um etwas geht, hat Vizepräsident Rainer Bonhof noch einmal deutlich gemacht. "Wir möchten Platz 10 erreichen. Das wollen wir unbedingt schaffen und unsere Fans auch. Das würde einerseits mehr TV-Einnahmen bedeuten und würde andererseits die Saison mit einem positiven Abschluss enden lassen", so Bonhof.

Die Chance ist da, in der Tabelle noch am 1. FC Köln vorbeiziehen zu können. Die Borussia braucht dafür einen Sieg - und die Schützenhilfe des FC Bayern, der am Samstag in Köln gastiert.