Nicht nur Klose ist Fan: Warum Weiper schon jetzt das U-21-Debüt winkt

Einen Mittelstürmer wie Nelson Weiper (18) gab es länger nicht mehr im deutschen Fußball. Auch Weltmeister Miroslav Klose ist angetan.

Echte Mittelstürmer sind rar. Die Qualitäten eines klassischen Neuners werden in der deutschen Nationalmannschaft seit Jahren vermisst. Eine Stufe tiefer schickt sich gerade ein gewisser Nelson Weiper mit erst 18 Jahren an, bei der U-21-Europameisterschaft eine Lücke im DFB-Kader zu schließen. Weiper steht im Aufgebot für das Endturnier in Rumänien und Georgien, das für die DFB-Auswahl an diesem Donnerstag gegen Israel (18 Uhr, LIVE! bei kicker) beginnt.

Der Zufall will es, dass Weipers Berater Alex Schütt heißt. Schütt begleitete schon Miroslav Klose durch die große Fußballwelt. In insgesamt 137 Länderspielen schoss Klose 71 Tore, in 307 Bundesliga-Einsätzen war er für Bayern München, Werder Bremen und den 1. FC Kaiserslautern 121-mal erfolgreich, bevor er sein Stürmer-Dasein in der Serie A bei Lazio Rom ebenfalls mit einer Top-Quote beendete. Für nicht wenige ist der heute 45-Jährige einer der letzten echten Knipser im DFB-Trikot, das Fußballlegenden wie Rudi Völler, Horst Hrubesch oder Gerd Müller getragen haben.

Klose: "Er ist absolut auf dem richtigen Weg"

Solche Fußstapfen sind für Weiper, der erst im März volljährig wurde, logischerweise viel zu groß. "Aber er ist absolut auf dem richtigen Weg und es macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen. Er gehört für mich zu den größten Mittelstürmer-Talenten in Deutschland und hat schon einiges erreicht, wenn man sieht, wie jung er noch ist", sagt Klose.

Mit 17 Jahren und 344 Tagen löste Weiper Ende Februar André Schürrle als jüngsten Mainzer Bundesliga-Torschütze ab. In der Nachspielzeit markierte er gegen Gladbach damals mit einem wuchtigen Kopfball unter die Latte den 4:0-Endstand. Wenige Minuten später stand Weiper mit dem Mikrofon in der Hand vor der Fantribüne und durfte die erste Humba seiner Karriere anstimmen. Mit dem Fastnachtslied werden vor dem Q-Block die besonders emotionalen Momente gefeiert. "Es war insgesamt sehr krass, vor allem, dass die Fans meinen Namen gerufen haben. Erst mal war das komisch, aber dann auch sehr cool, da oben zu stehen", wird der Stürmer auf der Klub-Website zitiert. Externe Interviews darf er noch nicht geben, Medienanfragen werden vom Verein abschlägig beschieden, unter anderem mit dem Verweis auf das junge Alter.

2022/23 pendelte Weiper zwischen der Bundesliga und der A-Junioren-Mannschaft. "Oben" schoss er in neun Kurzeinsätzen über 98 Minuten seine ersten zwei Bundesliga-Tore. "Unten" waren es neun Treffer in acht Ligaspielen und drei Partien der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft, die Weiper meist über die volle Distanz bestritt und Mainz 05 zum ersten Titelgewinn seit 2009 führte.

Weiper hat eine richtig gute Nase für die Situation und bringt für sein Alter schon eine ordentliche Technik mit. Miroslav Klose

Der Terminplan der U 19 wollte es, dass der 17-Jährige am Tag nach seinem ersten Erstliga-Treffer, das im Stadion vom kompletten Juniorenteam bejubelt wurde, mit der U 19 im Bus zur SpVgg Unterhaching gereist war, wo die Partie dann wegen Schneefalls abgesagt wurde. Von Abgehobenheit ist bei dem Jungprofi, der einen Vertrag bis 2025 besitzt, keine Spur. "Es gibt fast nichts Besseres, als deine engsten Kumpels jeden Tag zu sehen, mit ihnen Fußball zu spielen und Spaß zu haben", kommentierte er die lange Hin- und Rückfahrt. "Der Zusammenhalt in der U 19 ist unglaublich. Jeder ist gewillt, auf persönliche Befindlichkeiten zu verzichten", betonte Benni Hoffmann, der Trainer des FSV-Nachwuchs.

Weltmeister Klose hat mehrere Juniorenspiele von Mainz 05 am TV verfolgt und kommt zu folgender Einschätzung: "Weiper hat eine richtig gute Nase für die Situation und bringt für sein Alter schon eine ordentliche Technik mit, die noch nicht ausgereift ist. Im Sechzehner kann er mit seiner Größe gut die Bälle behaupten, das Kopfballspiel ist mit seine größte Waffe. Wenn Flanken reinkommen", so Klose, "antizipiert er gut und steht in der Luft. Er hat viel Potenzial."

Wie in diesem Alter üblich gibt es auch Verbesserungsbedarf. Diesen beschreibt der bis heute erfolgreichste Torschütze der deutschen Nationalmannschaft so: "Nelson bringt eine ordentliche Geschwindigkeit mit, körperlich muss er noch etwas zulegen. In den Juniorenspielen gönnt er sich noch zu häufig Auszeiten, taucht ab und zu unter und könnte noch aktiver sein. Nelson muss noch an seiner Konstanz und seinem Spiel gegen den Ball arbeiten. Spielminuten sind für ihn jetzt das Wichtigste."

Nelson hat unbestritten viele Qualitäten und dazu einen enormen Ehrgeiz entwickelt. Meikel Schönweitz

Diese winken ihm in der neuen Saison bei Mainz 05, wo er bereits 2022/23 zum Profikader gehörte, aber gegen Widerstände ankämpfen musste. Das begann im Sommertrainingslager 2022, wo er sich einen Bänderriss im Sprunggelenk zuzog. Auf beide Wintercamps der Profis musste er verzichten, weil die Vorbereitungen auf das Abitur anstanden, das er erfolgreich bestanden hat. Seit ein paar Wochen kann sich Weiper endlich voll auf den Fußball konzentrieren. Nach seinem ersten Bundesliga-Tor gegen Gladbach wurde er von Cheftrainer Bo Svensson in den Arm genommen. "Wir glauben an ihn, aber niemand bekommt hier eine Freikarte. Nelly hat noch einen langen Weg vor sich, der aber sehr gut werden kann, wenn er mit seiner Nase in der Spur bleibt", so Svensson.

"Nelson hat in der vergangenen Saison noch einmal einen Riesensprung gemacht durch das permanente Profitraining und die Profieinsätze. Erfahrungen auf diesem Level zu machen und daraus zu lernen, ist elementar. Es ist einer seiner großen Stärken, dass er permanent dazulernt", lobt Volker Kersting. Der Direktor Nachwuchsfußball von Mainz 05 hat die gesamte Entwicklung von Weiper, der sich dem Klub 2012 als Siebenjähriger anschloss, miterlebt.

Nah dran ist auch Meikel Schönweitz, der Mitte Mai als Direktor Entwicklung Fußball zum FSV zurückkehrte. In den neun Jahren davor arbeitete er für den DFB, zuletzt als Cheftrainer der U-Nationalmannschaften. "Nelson hat unbestritten viele Qualitäten und dazu einen enormen Ehrgeiz entwickelt", betont Schönweitz. In der U 21 müsse er sich jetzt mit bis zu fünf Jahre älteren Spielern messen. "Einsatzzeiten sind also keine Selbstverständlichkeit, aber ich bin mir sehr sicher, dass er sich diese erarbeitet. Es ist auch nicht sein erstes internationales Turnier. Ich durfte ihn vergangenes Jahr bei der U-17-EM begleiten. Dort musste sich Nelson mit den internationalen Top-Spielern seines Jahrgangs messen. Das hat ihm gutgetan, und ich bin mir sicher, dass auch die U-21-EM für seine Entwicklung wieder ein großer Meilenstein werden kann", so Schönweitz.

Di Salvo "ist gespannt" auf Weiper

Meldet sich bei der deutschen U 21 an: Nelson Weiper. picture alliance/dpa

In der U 17 des DFB traf Weiper in insgesamt 15 Spielen 13-mal. Mit erst 18 ist er weiter als sein Mainzer Mitspieler Jonathan Burkardt (22) im gleichen Alter. Der U-21-Europameister von 2021 fehlt bei der anstehenden EM aufgrund einer Knie-Operation. Auch deshalb will sich Antonio Di Salvo nun Weipers Wucht zunutze machen.

Der Angreifer war die Überraschung im Aufgebot des U-21-Nationaltrainers, der den Stürmertypus, den der Mainzer verkörpert, kein weiteres Mal in seinem Kader zur Verfügung hat. "Auf Nelson Weiper, der sich hervorragend entwickelt hat, sind wir sehr gespannt. Er hat während der Rückrunde in der Profimannschaft sein Potenzial gezeigt", erklärt Di Salvo.

Moukoko und Ngankam mit diversen Fragezeichen - Ist Weiper die Antwort?

Der DFB-Trainer will gewappnet sein für alle Eventualitäten, hat mit Dortmunds Youssoufa Moukoko, Herthas Jessic Ngankam und Brentfords Kevin Schade ausreichend Spieler, die auf der Neun agieren können, aber eben auch auf den Flügeln. Zudem reisen Moukoko und Ngankam mit diversen Fragezeichen an. Der Dortmunder, WM-Teilnehmer und Vizemeister, stand letztmals im Februar in der Startelf, wurde dann von einem Syndesmoseanriss gebremst und fand nicht mehr richtig in die Spur. Moukoko, wie Weiper erst 18, erzielte anschließend nur noch eines seiner insgesamt sieben Saisontore. Ngankam traf für Absteiger Hertha BSC in 18 Partien viermal, hatte in den vergangenen Jahren mit Verletzungen, unter anderem einem Kreuzbandriss, zu kämpfen und stand in dieser Spielzeit lediglich einmal über 90 Minuten auf dem Feld. Wie fit ist der bullige Angreifer? Wie steckt der 22-Jährige die Strapazen eines EM-Turniers weg?

Auf viele Fragen könnte die Antwort Nelson Weiper lauten, der auch dann ein Faktor sein dürfte, sollte Di Salvo in Spielen mal die Brechstange im deutschen Angriffszentrum auspacken müssen.

Dieser Text erschien erstmals in der kicker-Ausgabe vom 11. Juni - hier können Sie sich den kicker als eMagazine im Flex-Abo sichern.