Nicht nur Hernandez und Coman verletzt: Sorgen bei Weltmeister Frankreich

Zwei Monate vor der Weltmeisterschaft plagen Weltmeister Frankreich Verletzungssorgen. Am Donnerstag gibt Nationaltrainer Didier Deschamps seinen Kader für die Nations League bekannt. Fast ein Dutzend Stammkräfte fehlt.

Frankreich will in Katar den WM-Titel verteidigen. Neben Pavard, Rabiot und Coman sind derzeit noch viele weitere potenzielle Stammspieler verletzt. IMAGO/NurPhoto

Zwei Monate vor der WM in Katar, bei der Deschamps' Team den Titel verteidigen will, wächst die Sorge um die Nationalmannschaft. Die meisten wichtigen Spieler sind verletzt: Paul Pogba, N'golo Kanté, Kingsley Coman, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, Karim Benzema, Ibrahima Konaté, Thomas Lemar. Ein Überblick über die möglichen Lösungen.

Lloris oder Magnan im Tor?

Die einzige Position, auf der Deschamps aus dem Vollen schöpfen kann, ist die des Torwarts. Hugo Lloris, der Kapitän, bleibt trotz der sehr guten Leistungen von Mike Maignan in Mailand die Nummer eins. Auf der Position des dritten Torhüters ist alles offen. Alban Lafont ist ein ernsthafter Kandidat. Der Torwart des FC Nantes wurde noch nicht in die A-Mannschaft berufen. Die Verfügbarkeit der Weltmeister Steve Mandanda und Alphonse Areola könnten für ihn allerdings ein Hindernis darstellen.

Weitere Optionen in der Abwehr

Seit einigen Spielen hat sich Deschamps auf das 3-4-3-System festgelegt. In der Innenverteidigung sind Hernandez und Varane unumstößliche Stammspieler. Da der Bayern-Spieler nicht verfügbar ist, sind die Optionen des Trainers recht vielfältig. Jules Koundé ist vielseitig. In der Verteidigung kann er sowohl im Zentrum als auch auf der Seite spielen. Der Neuzugang des FC Barcelona stand bereits im EM-Kader, seine Leistungen in der Nationalmannschaft machen ihn zu einem potenziellen Stammspieler.

William Saliba ist ebenfalls ein Kandidat für diese Position. Der ehemalige OM-Verteidiger ist bei Arsenal in diesem Saisonstart stark und wurde in die letzte Liste des Trainers nominiert. Wesley Fofana, Neuzugang des Chelsea, hat gute Chancen auf eine Nominierung. Der ehemalige Leicester-Spieler hatte für die Länderspiele im Juni aufgrund seiner Hochzeit abgesagt.

Das Mittelfeld ohne seine Lunge

Auf das Mittelfeldduo muss Deschamps bei den kommenden Spielen verzichten. imago/ZUMA Press

In den beiden Spielen der Nations League muss der Trainer der "Bleus" auf sein starkes Tandem Pogba - Kanté verzichten. Seit der letzten EM war Deschamps noch nie in der Lage, von Beginn an eine Startelf mit beiden Spielern aufzustellen. In der letzten Saison verpasste Kanté drei Viertel der Länderspiele. Der Chelsea-Spieler hatte sich gegen Tottenham verletzt, sollte aber rechtzeitig zur Weltmeisterschaft wieder fit sein.

Dies ist bei seinem Mittelfeld-Kollegen nicht unbedingt der Fall. Pogba leidet an einer Knieverletzung, die er sich im Training zugezogen hat. Nachdem er zunächst eine Operation ausgeschlossen hatte, gab der französische Mittelfeldspieler schließlich auf und beschloss, sich operieren zu lassen. Seine Teilnahme an der WM in Katar ist mehr als gefährdet.

Aurelien Tchouameni wurde in Abwesenheit von Pogba oder Kanté erfolgreich ausprobiert. Der ehemalige Spieler der AS Monaco ist auf dem besten Weg, sich in die Startelf zu spielen. Der Trainer könnte auf Corentin Tolisso zurückgreifen, der seit seiner Rückkehr nach Lyon mehr Spielpraxis erhält. Eduardo Camavinga bringt bei Real Madrid gute Leistungen und somit klopft an die Tür zur Nationalmannschaft. Boubakar Kamara und Matteo Guendouzi nahmen an den letzten Spielen der Nations League im Juni teil.

Wer soll Mbappé im Sturm unterstützen?

Angesichts der Verletzung von Benzema und der Situation von Griezmann im Verein muss der Angriff neu überdacht werden. Griezmann erlebt einen komplizierten Saisonstart bei Atletico Madrid. Der Weltmeister leidet unter akutem Mangel an Spielzeit. Trotzdem bleibt er ein fester Bestandteil der Mannschaft und einer der Spieler, auf die Deschamps seit seiner Amtsübernahme am meisten vertraut hat.

Wer Kylian Mbappé im Sturm zu begleitet? Die Möglichkeiten des Stabs sind vielfältig. Ousmane Dembelé ist beim FC Barcelona in Topform und könnte sein Comeback feiern. Sein freundschaftliches Verhältnis zum PSG-Star könnte ein Vorteil für die "Bleus" sein.

Olivier Giroud wurde bei den letzten Lehrgängen nicht berücksichtigt. Er legte in Mailand ebenfalls einen guten Saisonstart hin und könnte einen Platz in Deschamps' Liste erhalten. Der Mittelstürmer ist nur drei Tore vom Nationalmannschafts-Rekord von Thierry Henry (51) entfernt. Die beiden Bundesliga-Angreifer Christopher Nkunku und Moussa Diaby haben bereits einen Fuß im Clairefontaine-Schloss, wo die "Bleus" für üblich zusammenkommen. Für die kommenden Spiele dürften sie einen Platz sicher haben.

Um den Titel zu verteidigen, muss die französische Nationalmannschaft aus einer Gruppe (D) mit Tunesien, Australien und Dänemark hervorgehen. Bis dahin kann Deschamps darauf hoffen, dass die Liste der nicht verfügbaren Spieler deutlich weniger voll wird.