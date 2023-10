Nicht nur Grifo: Bochum sauer über Fehlentscheidungen

Erst ein Traumtor, dann mächtig Ärger über mehrere Fehlentscheidungen des Schiedsrichters: Der VfL Bochum fühlt sich nach dem 1:2 in Freiburg benachteiligt, nicht zum ersten Mal.

Sportchef Patrick Fabian hatte Redebedarf und suchte Schiedsrichter Tobias Reichel nach dem Schlusspfiff in der Kabine auf. Trainer Thomas Letsch, der sich äußerst selten zu Schiedsrichter-Leistungen äußert, sprach die Benachteiligungen mit ruhiger Stimme, aber sehr klar im Ton ebenfalls gleich nach Schlusspfiff an.

Es kam ja auch wirklich vieles zusammen für den VfL Bochum in Freiburg. Denn unterm Strich muss man fast festhalten: Vincenzo Grifo verwandelte einen äußerst zweifelhaften Hand-Elfmeter zum Freiburger Siegtor, der Spieler also, der schon gar nicht mehr auf dem Platz hätte sein dürfen.

Völlig unstrittig, dass der Freiburger Standardspezialist nach seiner rüden Attacke gegen Cristian Gamboa Rot hätte sehen müssen. Das räumte Grifo hinterher selbst ein, nur Schiedsrichter Reichel hatte es anders gesehen und beließ es bei Gelb, wurde auch nicht vom VAR korrigiert.

"Es ist zweifellos eine Rote Karte"

"Es ist für uns nicht nachvollziehbar, weshalb dieses Foul nicht mit einem Platzverweis geahndet wird. Es ist zweifellos eine Rote Karte", wettert auch Bochums Sportdirektor Marc Lettau, "in dieser Situation erwarten wir uneingeschränkt, dass der VAR eingreift."

Auch dass der Schiedsrichter später auf Handelfmeter entschied, kann Lettau nicht nachvollziehen. "Bernardo wird aus kürzester Distanz gegen den Stützarm geschossen, der sich hinter seinem Körper befindet."

Nicht zum ersten Mal also mächtig Ärger für den VfL Bochum wegen falscher Schiedsrichter-Entscheidungen; Lettau stellt die Fehler bei der Spielleitung in einen größeren Zusammenhang. "Auch in Leipzig", so Bochums Sportdirektor, "wurden viele Situationen zu Unrecht gegen uns entschieden."

Bochumer Ärger ist nachvollziehbar

Seine Zusammenfassung: "Es drängt sich uns der Eindruck auf, dass es leichter fällt, gegen den VfL zu entscheiden." Immer auf die Kleinen also? Zum Beispiel, weil sich bei Fehlentscheidungen etwa gegen die Bayern oder gegen Borussia Dortmund viel heftigerer Protest entzünden würde?

In jedem Fall ist es ein nachvollziehbarer Ärger der Bochumer, und völlig verständlich eben auch, dass sich die Verantwortlichen auch so klar in der Öffentlichkeit positionieren.

Doppelt und dreifach ärgerlich für die Bochumer, dass sie mit leeren Händen die Heimfahrt aus dem Breisgau antreten mussten. Denn rein sportlich hat sich der VfL zuletzt gefangen, zeigte sich mit neuem Ansatz zuletzt in Leipzig (0:0) und dann auch über weite Strecken in Freiburg deutlich stabiler. Und schließlich ging der VfL in Freiburg auch durch ein Traumtor von Goncalo Paciencia in Führung, der mit einer herrlichen Direktabnahme ins lange Eck traf.

In der Offensive nicht zielstrebig genug

Allerdings muss sich die Mannschaft von Thomas Letsch den Vorwurf gefallen lassen, in der Offensive nicht zielstrebig genug zu sein. Bestes Beispiel: Christopher Antwi-Adjei strebte tief in der zweiten Halbzeit allein auf das Freiburger Tor zu, schoss aber dann zu unplatziert und vergab die Riesenchance zum Ausgleich.

Die Chancen allerdings, den ersten Saisonsieg einzufahren, werden in den nächsten Wochen sicher nicht geringer. Immerhin hat der VfL schon Spiele gegen fünf Europacup-Teilnehmer hinter sich.

Nun kommen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte: Zunächst steigt am Freitag an der Castroper Straße das Spiel gegen den FSV Mainz, dann tritt der VfL beim Aufsteiger Darmstadt an und empfängt eine Woche später den 1. FC Köln.