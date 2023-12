Nicht nur für Schick: Therapeutisches Toreschießen in Göteborg

Mit dem 2:0 bei BK Häcken sichert sich Bayer 04 nicht nur Platz 1 in der Europa-League-Gruppe H, sondern verhilft gleich drei Profis vor dem Dortmund-Spiel zu einem wichtigen psychologischen Schub.

Natürlich drehte sich nach dem 2:0-Sieg in Göteborg alles um Patrik Schick. Hatte der Mittelstürmer doch bei seinem Comeback, zu dem er ab der 64.Minute kam, nur zehn Minuten nach seiner Einwechslung mit seinem Treffer das Spiel entschieden und für den emotionalen Höhepunkt der Leverkusener Reise nach Schweden gesorgt.

Schick lächelte nach dem Treffer befreit und eilte direkt zu Leverkusener Bank, um seinen Therapeuten um Teamarzt Karl-Heinrich Dittmar zu danken, die ihn während seiner einjährigen Verletzungszeit mit Adduktorenproblemen und einer Operation im Sommer sowie einem folgenden Faserriss in der Wade auf dem langen Weg durch das Tal physischer und psychischer Leiden begleitet hatten.

"Er hat wirklich eine schwierige Zeit gehabt. Wir haben uns alle riesig gefreut. Das hat man ja auch gesehen, dass alle von der Bank ihn umringt haben", sagte Geschäftsführer Simon Rolfes, "wenn er in Topform ist, ist er einer der besten Torjäger der Bundesliga. Es ist noch ein Stück, bis er dahin kommt. Aber heute war es gerade für die Seele, für den Kopf und das Herz wichtig für ihn zu treffen."

Auch bei Boniface bricht der Bann

Der kollektive Jubel über Schicks Comeback-Treffer war auch ganz nach dem Geschmack von Xabi Alonso. "Er hat sehr darum gekämpft, wieder fit zu werden. Als er diesen Moment genossen hat, wollten wir ihn mit ihm teilen - das ist eine Mannschaft", erklärte der Trainer, der nicht nur bei Schick auf eine erfolgreiche Tor-Therapie blicken konnte.

Schließlich hatte auch Schick-Konkurrent Victor Boniface in Göteborg getroffen und mit einem vierten Europa-League-Treffer in dieser Saison seine Torjägerseele gestreichelt. Wartet der Nigerianer doch in der Bundesliga seit dem 8. Oktober auf ein eigenes Erfolgserlebnis.

Rolfes weiß die Bedeutung dieses Treffers einzuschätzen. "Für einen Torjäger und Stürmer - und das sind ja beide - sind Tore immer wunderbar. Dafür arbeiten sie und lauern auf die Chancen", sagte der Ex-Profi und lobte zur Therapieverstärkung: "Boni hat es erste Halbzeit gut gemacht und sich auch mit einem Tor belohnt."

Initialzündung für Stanisic?

Und noch ein dritter Bayer-Profi gab sich selbst durch seinen starken Auftritt einen Schub: Josip Stanisic. Der Rechtsverteidiger bereitete beide Treffer mit seinen Hereingaben mustergültig vor und lieferte seine mit Abstand beste Leistung für die Werkself ab.

Podcast Wird das Hamburg-Derby auf der Bank entschieden? Vor der “Stadtmeisterschaft” in Hamburg: Walter, Hürzeler - was war da mal? Dazu eine Trainerentlassung in Lautern und die Frage: Welche Sport-Doku taugt was? alle Folgen

Ein doppeltes Erfolgserlebnis für den von Bayer München ausgeliehenen kroatischen Nationalspieler, das diesen beflügeln sollte, nach bislang bestenfalls unauffälligen Auftritten nun auch Akzente zu setzen.

Für Stanisic könnte die Partie der zündende Moment gewesen sein, wie es sich Rolfes auch bei Schick erhofft. "Patrik ist ein Spieler mit dem Torjägergen, er war direkt zur Stelle", urteilte der Geschäftsführer, "wir freuen uns alle, dass das heute so ein bisschen ein Startschuss war."

Wie der weitere Plan mit Schick aussieht, skizzierte abschließend Xabi Alonso: "Heute war ein wichtiger Schritt für ihn. Wenn er sich gut fühlt - das ist das Wichtigste - können wir ihm mehr Spielzeit geben. Der nächste Schritt ist, dass er am Sontag dabei ist. Vielleicht kann er im nächsten Spiel 45 Minuten spielen", erklärte der Trainer, "wir müssen ihm bis zur Winterpause helfen, dass er fit wird für den Januar und die Rückrunde."

Doch die verbleibenden sechs Partien bis Weihnachten sollen für Schick weit mehr als nur weitere Therapieschritte darstellen, wie Rolfes betont: "Patrik wird noch ein ganz, ganz wichtiger Spieler. Ich denke da an die ganze Saison und auch an die nächsten Wochen." Und vielleicht auch an das Topspiel am Sonntag gegen den BVB.