Nicht nur ein Mann: AEV holt Torhüter-Duo

Wie die Augsburger Panther am Donnerstag vermelden, verstärkt sich der bayerische Erstligist auf der Torhüterposition: An Bord sind ab der kommenden Saison der US-Amerikaner Strauss Mann und Nachwuchsspieler Konrad Fiedler.

Mit der Verpflichtung des Duos haben die Augsburger ihr Torhütertrio vervollständigt und sich mit Mann einen erfahrenen sowie mit Fiedler einen talentierten Keeper ins Team geholt.

Mann spielte schon in den USA - nach Engagements bei Laval Rocket und San Jose Barracuda in der American Hockey League zuletzt bei Trois Riviers in der East Coast Hockey League (ECHL) - sowie in Schweden. Der 25-jährige Goalie blickt auch schon auf eine Olympia- und eine Weltmeisterschafts-Teilnahme für Team USA zurück. Mann wird sich wohl mit Markus Keller ein Duell um die Nummer eins liefern.

Seine Spielanlage ist prädestiniert für die große Eisfläche, was er im College, in Schweden oder für das Team USA auch schon demonstriert hat. Larry Mitchell

Larry Mitchell wird in der "Augsburger Allgemeine" wie folgt zitiert: "Wir haben uns in den letzten Wochen mit verschiedenen Goalies beschäftigt und uns schlussendlich für Strauss Mann entschieden. Seine Spielanlage ist prädestiniert für die große Eisfläche, was er im College, in Schweden oder für das Team USA auch schon demonstriert hat", begründet der Sportdirektor die Entscheidung zugunsten des US-Amerikaners.

Fiedler die neue Nummer drei - Hakulinen bleibt

Nachwuchskeeper Fiedler war schon in den beiden vergangenen Jahren durch eine Förderlizenz Teil der Panther, kam allerdings nur beim Kooperationspartner EC Peiting in der Oberliga Süd zum Einsatz. Der 21-jährige wird die neue Nummer drei des DEL-Klubs und wird auch zur kommenden Saison weiterhin für die Peitinger spielberechtigt sein.

Am Mittwoch hatten die Panther die Vertragsverlängerung mit Topstürmer Anrei Hakulinen bekannt gegeben und können damit weiterhin auf ihren Topscorer (21 Tore, 18 Assists) bauen.