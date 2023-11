Nicht nur ein Fragezeichen hinter Werner: Fällt Keitas Comeback aus?

Der SV Werder Bremen erwartet Bayer 04 Leverkusen. Ob Trainer Ole Werner bei der kniffligen Aufgabe gegen den Spitzenreiter dabei sein wird, ist ebenso fraglich wie das Comeback von Naby Keita.

Bevor die Pressekonferenz am Donnerstag begann, war schon eine Personalie geklärt. Trainer Ole Werner fehlte aufgrund eines "grippalen Infekts", wie Clemens Fritz erklärte. "Wir wissen nicht genau, ob er es bis Samstag zum Spiel schaffen kann", meinte der Leiter des Lizenzbereiches. Fritz will "erstmal abwarten", hat aber vollstes Vertrauen in das Trainerteam um Co-Trainer Patrick Kuhlmann, der das Training leitet und "natürlich im Austausch" mit Werner ist. Die beiden haben sich "heute intensiv abgestimmt".

Mit Blick auf das Spiel gegen Bayer, bei dem wohl Abwehrmann Nicolai Rapp, der "weiterhin Probleme mit seinem Fuß hat", fehlen wird. Ein Fragezeichen steht auch hinter Naby Keita, der nach seinem Wechsel im Sommer aus Liverpool noch immer nicht so richtig an der Weser angekommen ist. Der Mittelfeldspieler, der erst drei Einsätze für Bremen vorweisen kann, hat auf die Länderspiele mit Guinea verzichtet, um nach seiner Muskelverletzung am Comeback zu arbeiten. Das sollte eigentlich gegen Leverkusen erfolgen. Ob daraus etwas wird, ist aber äußerst fraglich, wie Fritz unterstrich. "Keita ist krank. Da müssen wir die nächsten Tage abwarten."

Abwarten will Werder auch bei Rafael Borré, der für Kolumbien im Länderspieleinsatz war und am Donnerstag in Bremen zurückerwartet wird. Fritz geht aber "davon aus, dass er morgen auch wieder mit der Mannschaft trainiert". Bei den beiden Unentschieden zuletzt in Wolfsburg (2:2) und gegen Frankfurt (2:2) traf der Stürmer jeweils und sorgte dafür, dass der SVW dreimal ungeschlagen blieb und fünf Zähler holte.

"Luxusproblem": Torhüterfrage noch nicht geklärt

Im Blickpunkt war da auch Michael Zetterer, der den verletzten Stammtorwart Jiri Pavlenka vertrat. So gut, dass an der Weser nun eine kleine Torhüterdiskussion entstanden ist. "Ein Luxusproblem", wie Fritz erläutert, eines, "worüber wir uns auch freuen". Eine Entscheidung, wer am Samstag das Tür hüten wird, sei noch nicht gefallen, das "entscheidet Ole" - oder Kohlmann. Und da will man bei Werder noch "die Trainingseinheiten abwarten". Zetterer habe Bremen in Pavlenkas Abwesenheit auf jeden Fall "viel Sicherheit und Stabilität gegeben".

Angesprochen auf einen Etappenplan, wollte sich Fritz nicht festlegen. "Klar, dass wir noch ein paar Punkte einsammeln wollen bis Weihnachten", eine interne Rechnung gebe es aber nicht. "Die Sinne sind geschärft". Wohl auch bei Marvin Ducksch, der als frischgebackener Nationalspieler nach Bremen zurückgekehrt ist und trotz des 0:2 gegen Österreich "einen sehr positiven Eindruck gemacht" habe. Das hofft auch Fritz mit Blick auf Leverkusen.