Trotz einer weiteren sehr ordentlichen Leistung scheidet RB Leipzig in der Champions League gegen Real Madrid aus. Die Verantwortlichen hadern erneut mit der Schiedsrichterleistung.

Aus Madrid berichtet Jannis Klimburg

In den zwei Champions-League-Spielen hat sich der Underdog RB Leipzig gegen Real Madrid über 180 Minuten mindestens auf Augenhöhe präsentiert. Dennoch reichte es nicht, um dem Favoriten ein Beinchen zu stellen und ins Viertelfinale einzuziehen. Und trotzdem zeigte sich Trainer Marco Rose sehr stolz ob der Darbietung seiner Schützlinge: "Mir geht es um die Entwicklung. Das ist außergewöhnlich gut, was meine Mannschaft gegen Real Madrid gezeigt hat."

Wie bereits beim ersten Aufeinandertreffen (0:1) verschanzten sich die Sachsen am Mittwochabend in Madrid (1:1) nicht in der eigenen Hälfte. Mal ließen sie die Königlichen in Ruhe aufbauen, mal wurden sie früh in der gegnerischen Hälfte gestört. Unmittelbar nach dem Ballgewinn sollte dann flott nach vorne umgeschaltet werden. Zudem suchten die beiden Zehner Xavi und Dani Olmo immer wieder die Zwischenräume auf, um daraufhin die beiden Stürmer zu bedienen - der Plan ging auf.

Denn Leipzig präsentierte sich als die agilere Mannschaft. Lois Openda hatte die Führung im ersten Durchgang gleich doppelt auf dem Fuß, übersah in einer Situation aber den viel besser postierten Mitspieler Dani Olmo (13.). "Vielleicht fehlt in der einen oder anderen Situation ein bisschen die Erfahrung, vielleicht ein bisschen die Ruhe", nannte Rose mögliche Gründe für die Abschlussschwäche.

Denn Openda war nicht der einzige Spieler, der in der spanischen, renovierten Kathedrale Santiago Bernabeu hätte treffen können. "Wir müssen uns belohnen für den Aufwand. Wir hatten genug Möglichkeiten", resümierte Sportdirektor Rouven Schröder. "Wir sind stolz. In zwei Spielen waren wir nicht nur ebenbürtig, sondern über drei Halbzeiten besser."

Schröder: "Wieder eine Fehlentscheidung"

Der 48-Jährige ärgerte sich nach dem Schlusspfiff vor allem noch über den nicht gegebenen Platzverweis für Real-Angreifer Vinicius Junior, der nach einem Foul Willi Orban per Schubser zu Boden befördert hatte. "Man muss ganz klar sagen, dass es wieder eine Fehlentscheidung war", so Schröder. "Ich verstehe einfach nicht, warum man nicht alles ausnutzt und sich das nochmals anschaut. Er hat direkt die Gelbe Karte gezückt, völlig ohne Not."

Rose war gleicher Meinung, schilderte es aber noch ein bisschen milder. "Über 180 Minuten - ich will es mal so ausdrücken - ist die Balance der Entscheidungen nicht in unsere Richtung ausgeschlagen", betonte der Trainer, der damit ebenso auf die Partie in Leipzig anspielte. Benjamin Sesko hatte beim ersten Duell früh ein reguläres Tor erzielt. Das Schiedsrichtergespann entschied allerdings zu Unrecht, dass Mitspieler Benjamin Henrichs Real-Keeper Andriy Lunin behindert haben soll.

Trotz des Ausscheidens kann RB Leipzig viel Energie, viel Mut und viele weitere positive Aspekte mit in das Alltagsgeschäft Bundesliga nehmen. Am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) erwarten die Sachsen das Schlusslicht Darmstadt. Es wird spannend zu sehen sein, wie die Akteure innerhalb weniger Tage mental mit dieser lehrreichen, aber auch bitteren Erfahrung umgehen und den Schalter von Königsklasse auf Bundesliga umlegen können.