Nicht nur Bayern abgehängt: So sehr liebt Schalke die Schlussviertelstunde

13 seiner 31 Saisontore hat Schalke in der Schlussviertelstunde erzielt. Damit jagen die Königsblauen einen 16 Jahre alten BVB-Rekord. Andere Bundesligisten tun sich in den letzten Minuten deutlich schwerer.

Seit Erfassung der Nachspielzeiten 1992 ist das späteste Tor der Bundesliga-Geschichte das letzte, das der FC Schalke 04 geschossen hat. Marius Bülter traf am 31. Spieltag beim 3:2-Auswärtssieg in Mainz in der 102. Minute und untermauerte damit denkbar eindrücklich die königsblaue Spezialität in der Saison 2022/23: späte Tore. Jetzt winkt sogar ein Bundesliga-Rekord.

Denn: Aktuell haben die Schalker 13 ihrer 31 Tore in der Schlussviertelstunde erzielt und damit erstaunliche 41,9 Prozent. So hoch war dieser Wert noch nie bei einem Bundesligisten am Saisonende. Rekordhalter ist aktuell S04-Rivale Borussia Dortmund mit 41,5 Prozent in der Saison 2006/07 (17 von 41). Schon mit etwas Abstand folgt abermals Schalke mit 39,5 Prozent 1969/70 (17 von 43).

Werder nur knapp hinter Schalke

Mit Werder Bremen (38,8 Prozent) tummelt sich in der laufenden Saison noch ein zweiter Bundesligist in Schalker Sphären. Mit 19 Treffern (von 49 insgesamt) liegt die Mannschaft von Trainer Ole Werner in absoluten Zahlen nach 31 Spieltagen 2022/23 sogar ligaweit vorn. Der BVB folgt mit 17, angesichts von satten 73 Saisontoren allerdings mit einem deutlich geringeren Anteil (23,3 Prozent).

Hinter Schalke und Werder hat der VfB Stuttgart (30,8 Prozent, 12 von 39) die dritthöchste Quote, dahinter folgt mit dem VfL Wolfsburg (27,8 Prozent, 15 von 54), dem 1. FSV Mainz 05 (27,5 Prozent, 14 von 51) und Hertha BSC (27,0 Prozent, 10 von 37) ein Trio, das bei den späten Toren nahezu auf Augenhöhe ist.

Frankfurt ganz unten

Am anderen Ende des Rankings befinden sich "Schlusslicht" Eintracht Frankfurt (13,7 Prozent, 7 von 51), der VfL Bochum (15,2 Prozent, 5 von 33) - und dazwischen der FC Bayern: Nur zwölf seiner 83 Treffer und damit 14,5 Prozent fielen in der Schlussviertelstunde. Sogar Schalke, das am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in München zu Gast ist, kann da einen Treffer mehr vorweisen. Doch all das hilft der Elf von Thomas Reis am Ende nur weiter, wenn noch etwas anderes kurz vor Schluss gelingt: der Klassenerhalt.