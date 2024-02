Nicht nur Arp: Auch Sterner verlängert in Kiel

Neben dem neuen Kontrakt für Fiete Arp hat Holstein Kiel am Freitag auch die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Mittelfeldspieler Jonas Sterner bekanntgegeben. Der 21-Jährige hat ein neues Arbeitspapier bis Sommer 2026 erhalten. "Jonas‘ Entwicklung ist ein gutes Beispiel dafür, wie der Weg aus dem NLZ in den Lizenzbereich bei Holstein laufen kann", freut sich Geschäftsführer Sport Uwe Stöver über die Vertragsverlängerung mit Sterner, der 2016 ins Nachwuchsleistungszentrum der Störche kam. In der aktuellen Saison kam er bislang 14-mal zum Einsatz (zwei Tore).