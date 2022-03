Nicht noch mehr Kommerz: Finger weg von Play-offs im Handball!

Play-offs im Handball kann Bob Hanning (53) nichts abgewinnen, das macht der Füchse-Boss in seiner neuen kicker-Kolumne mehr als deutlich. Verändern muss sich trotzdem etwas.

Meine Meinung ist bei diesem Thema eindeutig: Finger weg von Play-offs im Handball! In der NBA mag das zum Teil spannend sein, aber die Handball-Bundesliga hat das nicht nötig - und die Fußball-Bundesliga genauso wenig, wenn Sie mich fragen.

Wir sind stark genug mit unseren 34 Ligaspielen. Wir können es uns auch erlauben, unsere Meisterschaft auf diese Art und Weise auszutragen. Wir brauchen auch keine Verkleinerung der Handball-Bundesliga - und noch mehr Spiele schon gar nicht. Wir brauchen Vereine der Moderne und Traditionsklubs. Zu den modernen gehören sicherlich der HSV Hamburg oder meine Füchse Berlin, am besten wäre noch ein Handball-Standort in München. Aber es braucht eben auch traditionsreiche Vereine wie die HSG Wetzlar, GWD Minden und TuS N-Lübbecke.

Ich war ja gerade selbst als Bundesliga-Cheftrainer unterwegs und habe gesehen, wie schwer das war, am vergangenen Sonntag bei TuS N-Lübbecke zu gewinnen (32:26). Der THW Kiel hat dort Ende Oktober verloren (25:29), das Spiel gegen Magdeburg kürzlich war auch 45 Minuten lang ein ganz enges. Und am Wochenende holt Minden als Tabellenletzter einen Punkt bei Vizemeister Flensburg (31:31). Wir haben innerhalb der Liga genug Events - und im Übrigen auch noch viele weitere: Das REWE Final Four in Hamburg, das Final Four der European League, das Final Four der Champions League in Köln - da haben wir Event und Show par excellence.

Aber ich möchte nicht noch mehr Kommerz und möchte nicht, dass ein Tabellensechster plötzlich Meister wird. Weil in unserer Liga herrscht Spannung an allen Ecken und Enden, in allen Tabellenregionen. Klar hatten wir mal eine Situation in der Saison 2011/12, in der der THW Kiel mit 68:0 Punkten alles dominiert hat. Aber wir hatten auch schon Meisterschaften, die durch zwei Tore Differenz oder wie im vergangenen Jahr erst durch den direkten Vergleich entschieden wurden.

Vorsicht, SCM: Mit dem THW muss man immer rechnen

Auch diesmal geht es voraussichtlich bis ganz zum Schluss um heiß begehrte Europapokal-Startplätze, im Abstiegskampf geht es ebenfalls extrem eng zu. Der SC Magdeburg spielt aktuell einen schier unglaublichen Handball und man könnte glauben, dass sie schon durch sind. Ich sage aber: Mit dem THW Kiel muss man immer rechnen.

Mit den Play-offs kann ich, wie gerade ausführlich erörtert, nichts anfangen und trotzdem sage ich, dass wir etwas an unserer Liga ändern müssen. Wir müssen noch viel professioneller werden. Das Potenzial dazu haben wir auch. Zu diesem großen Themenkomplex und auch zu den Fernsehverträgen werde ich mich in den nächsten kicker-Kolumnen ausführlich äußern.

Bob Hanning (53) hat die Füchse Berlin von der 2. Liga bis in die Champions League geführt, den DHB in acht Jahren als Vizepräsident auf links gedreht und jüngst einen Spiegel-Bestseller (Hanning. Macht. Handball.) geschrieben. In seiner neuen Kolumne analysiert er für den kicker die Geschehnisse rund um Nationalmannschaft und Bundesliga.