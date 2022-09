"Nicht mutig genug": Preußer hadert nach dem BVB-Fehlstart

Borussia Dortmund II hat einen Fehlstart in die Saison 2022/23 hingelegt. Vor allem die Flaute im Sturm macht den Schwarz-Gelben zu schaffen.

Vor einem Jahr sorgte die Zweitvertretung der Dortmunder in der 3. Liga für Furore, nach sieben Spieltagen stand der damalige Neuling auf Rang drei. 14 Punkte, 14:7 Tore - es lief richtig rund. Im zweiten Jahr nach dem Aufstieg herrscht nach der 7. Runde indes Tristesse. Der Motor stottert gewaltig, vor allem im Angriff.

"Wir haben wenig Durchschlagskraft, es fehlt Kreativität", erklärte der Sportliche Leiter Ingo Preuß nach dem 0:3 am vergangenen Wochenende in Dresden. Magere drei Treffer hat der BVB II bislang erzielt und damit die wenigsten Tore in der Liga.

"Maximale Geduld" mit seiner jungen Truppe hatte Coach Christian Preußer nach dem 0:2 eine Woche zuvor gegen den SC Freiburg II eingefordert, zumal im Vergleich zur vergangenen Saison gerade in der Offensive einige wichtige Spieler weggebrochen sind.

Wir haben zu viele Querbälle gespielt und sind nicht richtig in die letzte Line gekommen. Christian Preußer

Vor allem Toptorjäger Berkan Taz (zehn Tore), der zu Liga-Konkurrent Waldhof Mannheim gewechselt ist, fehlt. Aber auch Richmond Tachie (sechs Tore, nun SC Paderborn), Immanuel Pherai (sechs Tore, Eintracht Braunschweig) und Steffen Tigges (vier Tore, 1. FC Köln) konnten noch nicht ersetzt werden. Da auch Sturmhoffnung Bradley Fink im letzten Moment zum FC Basel gewechselt ist, ergibt sich "keine leichte Situation, das sieht man an der Tabelle", so Preußer.

"In der ersten Halbzeit waren wir nicht mutig genug", analysierte der Trainer nach der Pleite bei Dynamo, der fünften im siebten Spiel, die Partie bei "MagentaSport", "wir haben zu viele Querbälle gespielt und sind nicht richtig in die letzte Line gekommen." In der Offensive fehlte der Zug zum Tor, in der Defensive dann die letzte Konzentration beim Verteidigen von Standards. Sein Team war "da nicht aktiv genug", monierte Preußer.

Am Samstag im Duell mit Neuling VfB Oldenburg (14 Uhr, LIVE! bei kicker) kann es nur besser werden.

nik