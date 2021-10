Nicht mehr "zu wild": DFB-Frauen zufrieden nach klarer Leistungssteigerung

Die Kritik nach dem mauen 1:0-Erfolg in Israel hat sich die deutsche Frauen-Nationalmannschaft zu Herzen genommen. Beim zweiten WM-Qualifikationsduell binnen weniger Tage sprach das Ergebnis für sich.

"Alles ist fein", bilanzierte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Dienstagabend. Kurz nach einem 7:0-Erfolg, der die Tabellenführung in der Gruppe H mit vier Siegen aus vier Spielen und einem Torverhältnis von 20:1 festigte, hätte eine andere Aussage auch verwundert. Trotzdem hatte es seine Gründe, warum die 53-Jährige dies überhaupt erwähnen musste. Denn nach dem ersten von zwei Duellen gegen Israel, dass am vergangenen Donnerstag nur mit 1:0 gewonnen wurde, war verständlicherweise nicht alles fein.

Sieben Tore, sechs verschiedene Schützinnen: "Wirklich positiv"

"Wir hätten zwar ein paar Tore mehr schießen können. Das wichtigste ist aber, dass man gesehen hat, das wir richtig Lust hatten und es besser machen wollten. Wir waren disziplinierter in unserer Positionierung und unserem Freilaufverhalten, haben viel über die Außen gespielt, was uns sehr geholfen hat", analysierte Laura Freigang - Torschützin zum zwischenzeitlichen 3:0. Dass sich mit Jule Brand, der einzigen Spielerin mit zwei Treffern, Lina Magull, Tabea Waßmuth, Felicitas Rauch, Freigang und Sara Däbritz gleich sechs verschiedene Akteurinnen in die Torschützenliste eintrugen, bewertete die letztgenannte Spielerin von Paris Saint-Germain als "wirklich positiv." Auch Däbritz war die Erleichterung nach der "deutlichen Leistungssteigerung" anzusehen.

Genauso ging es Magull, die ebenfalls den Vergleich zum ersten Spiel zog. "Da war alles etwas zu wild, wir wollten zu viel. Gegen einen Gegner, der so tief steht, macht das aber manchmal wenig Sinn. Diesmal waren wir geduldiger und hatten ein präziseres Passspiel. Natürlich klappt dann auch nicht alles, wenn man gegen zwei Mauern durchkommen muss", resümierte die 27-Jährige.

Vor der WM ist die EM: Auslosung am Donnerstag

Gut gelaunt trennte sich der DFB-Tross also wieder und verteilte sich auf die Vereinsmannschaften. Ein letztes Mal kommen die Frauen in diesem Jahr aber noch zusammen, um am 26. November in Braunschweig gegen die Türkei sowie vier Tage darauf in Faro (Algarve) gegen Portugal anzutreten. Während die Qualifikation für das WM-Turnier 2023 in Australien und Neuseeland nur Formsache sein dürfte, ist die Teilnahme an der EM im kommenden Jahr in England längst eingetütet.

Deshalb werden alle am Donnerstag schon gespannt nach Manchester blicken. Da werden in Anwesenheit von Voss-Tecklenburg die EM-Gruppenspiele ausgelost. Deutschland ist in Topf eins ebenso gesetzt wie Gastgeber England, Titelverteidiger Niederlande und Frankreich.